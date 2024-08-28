Antalya'da alkollü yakalanan sürücü cezayı arkadaşına yıktı Şehir genelinde yapılan trafik denetimine yakalanan sürücü, "Araba benim bu arkadaş kullanıyordu, ceza yedi canı sağolsun" diyerek cezayı arkadaşının ödeyeceğini söyledi.

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İHA

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde trafik kurallarını ihlal eden sürücülere ceza yağdı.

Denetimlerde ehliyet, sigorta, araç muayene, alkol ve emniyet kemeri kontrolleri gerçekleştirildi.

CEZAYI ARKADAŞINA YIKTI

Alkollü olduğu için arkadaşına aracını kullandıran Muzaffer Özkan'ın ses sistemi nedeniyle ceza yediğinde verdiği tepki renkli anlara sebep oldu.

0.24 promil alkollü çıkan Özkan'ın arkadaşı Burak Beyazidoğlu ise alkol kullanmadığını ve kolonya nedeniyle sorun yaşadığını ifade etti.

"YALANA GEREK YOK, ALKOLLÜYÜM"

Alkollü olduğu için arkadaşına kendi aracını kullandıran Muzaffer Özkan, "Müzik açtık ve dinliyorduk. Çok güzel geziyorduk. Araba benim, bu arkadaş kullanıyor. Arkadaşım 690 TL ceza yedi çünkü ceza onun üzerine yazıldı ve e-devletinde gözüküyor.

Ben ödeyemem, yarı yarıya ödersek 100 TL veririm. O öder, ben ödemem. Yalana gerek yok, alkollüyüm. 5 tane bira içtim, buna vereyim dedim sonra çevirmeye girdik. Pişman değilim, ileride bir daha açarım müziğin sesini. Polis abilerimizin canı sağ olsun, 3 bin lira olsa gene öderim" dedi.

"CEZAYI MUZAFFER ÖDEYECEK"

Yüksek sesli müzik dinlemekten ceza alan ve arkadaş kurbanı olduğunu belirten sürücü ise, "Lütfen dedi, sen kullan, çok ısrar etti, bende kullandım aracı. Arabasında da ses sistemi var.

Bu da çok kötü bir şey. Cezayı Muzaffer ödeyecek, benimle bir alakası yok. 690 TL ceza yedim. Yapacak bir şey yok, sağlık olsun" şeklinde konuştu.

"ALKOL KULLANMADIM, KOLONYADAN OLDU"

0.24 promil alkollü çıkan ve ehliyetine 6 ay el konulan Burak Beyazidoğlu, "Eşim ve çocuklarımla ile birlikte seyahat ediyordum Alkollü bir durumumuz yok, ben alkol kullanmadım, anlamadım yani.

Kuzenlerimiz burada yaşıyor, bir sahil turu yapıp gelelim dediler. Hastaneye gideceğim gerekirse kan veririm sıkıntı yok. Alkol kullanmıyorum zaten.

Ellerimizi ve ayaklarımızı hep böcekler yedi. Biz de kolonya ile yıkadık. Ayaklarımıza kadar yıkadık. Kolonyadan olduğunu düşünüyorum" dedi.

Polis memurunun aracın hareket etmesi için alkolsüz ehliyeti olan bir kişinin gelmesi gerektiğini söylemesi üzerine ise Beyazidoğlu"Eşim var ama ben alkollü değilim, alkol kullanmadım, onu anlatmak istiyorum, nasıl böyle oldu anlamadım" cevabını verdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)