Antalya'da alkollü yola çıkan ehliyetsiz sürücü kaza yaptı

Antalya'da alkollü yola çıkan ehliyetsiz sürücü kaza yaptı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden İclal Hülya B.’nin yaptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi. Kazayı yaralı atlatan sürücünün, ehliyetsiz ve alkollü olduğu öğrenildi.

Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Side Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda yaşanan kaza, ortalığı adeta savaş alanına çevirdi.

Yavuz Sultan Selim Bulvarı istikametinden Adnan Menderes Bulvarı istikametine seyir halindeki İclal Hülya B.'nin kullandığı otomobil, kontrolden çıktı.

Otomobil önce refüjdeki ağaçlara, ardından da palmiyeye çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi'ne bağlı kurtarma ekibi, 112 Sağlık ekipleri, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Karakolu'na bağlı ekipler ve trafik ekipler sevk edildi.

Aracın tavanından çıkarıldı

İclal Hülya B., vatandaşlar ve kurtarma ekibinin çalışmaları ile parçalanan aracın tavan bölümünden çıkarıldı.

Kazayı yaralı olarak atlatan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Antalya'da alkollü yola çıkan ehliyetsiz sürücü kaza yaptı ViDEO

Olay yerinde yaşamını yitirdi

İHA’nın haberine göre; araç içerisinde sıkışan Ahmet Erdem Sucu (31) ise olay yerinde yaşamını yitirdi.

Sucu’nun cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından önce Manavgat Devlet Hastanesi morguna, ardından da Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Hem ehliyetsiz hem alkollü çıktı

Aracı kullanan İclal Hülya B.’nin sürücü belgesinin olmadığı, ayrıca 1,17 promil alkollü olduğu belirlendi.