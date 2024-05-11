Antalya'da 'Allah korumuş' dedirten 4 araçlı zincirleme kaza Aynı istikamette giden 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında sürücüler, hurdaya dönen araçlardan yara almadan çıktı.

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İHA

Dün akşam saatlerinde Antalya'da meydana gelen kazada facianın eşiğinden dönüldü.



4 araç birbirine girdi

Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi D400 Karayolu üzerinde, sürücü isimleri belli olmayan aynı istikametteki 27 LN 107, 07 GAG 72, 39 ABV 310 ve 01 B 9234 plakalı araçlar çarpıştı.

Kazada kimse yaralanmadı

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücüler ve araç içerisindeki diğer kişiler, araçları adeta hurdaya döndüren kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Sağlık ekipleri kazada hafif sıyrıklarla yaralanan 2 kişiyi kontrol amaçlı hastaneye götürdü.

Görenler "Allah korumuş" dedi

Kazaya karışan araç sürücülerinden Hasan K., "Sol şeritten gelen giden var mı diye bakmadan önüme bir araç kırdı. Ben de diğer araçlara vurmak zorunda kaldım" dedi.

Araçların halini gören vatandaşlar ise 'Allah korumuş' yorumunda bulundu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)