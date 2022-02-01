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    Antalya'da altınları çalan hırsız, aynı gün yakalandı

    Bir şahsa ait 100 bin TL değerinde altın ve 8 bin TL çalan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından aynı gün içerisinde yakalanarak, gözaltına alındı.
    • İHA
    • 01.02.2022 - 15:14
    • Güncelleme : 01.02.2022 - 16:18
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    Antalya'da altınları çalan hırsız, aynı gün yakalandı

    Antalya'nın Korkuteli İlçesi Kevzer Mahallesi'nde, D.B. isimli şahsa ait 100 bin TL değerinde 125 gram altın ve 8 bin TL çalındı.

    HIRSIZIN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

    Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan araştırma neticesinde olayın, A.M. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

    GÖZALTINA ALINDI

    Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri tarafından aynı gün düzenlenen operasyonda yalanan şüpheli, gözaltına alındı.

    Antalya da altınları çalan hırsız, aynı gün yakalandı #1

    Antalya da altınları çalan hırsız, aynı gün yakalandı #2


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