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Antalya'da altınları çalan hırsız, aynı gün yakalandı

Antalya'da altınları çalan hırsız, aynı gün yakalandı

Bir şahsa ait 100 bin TL değerinde altın ve 8 bin TL çalan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından aynı gün içerisinde yakalanarak, gözaltına alındı.