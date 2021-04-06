Euro
9.6353
0.46%
Dolar
8.1556
0.66%
Altın
454.36
0.97%
Borsa
1.433
-0.64%
Bitcoin
485.467
2.04%
EXEN Coin
20.34
6.82%
18ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 18 C

    Antalya’da anahtarını unutunca beline ip bağlayıp kendini yukarı çektirdi

    Anahtarını evde unutan genç, ikinci kata ulaşabilmek için beline ip bağladı. Kendi balkonuna ulaşana kadar üst kattan çekilen gencin o anları, cep telefonu kameralarına yansıdı.
    • İHA
    • 06.04.2021 - 13:58
    • Güncelleme : 06.04.2021 - 14:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya’da anahtarını unutunca beline ip bağlayıp kendini yukarı çektirdi

    Antalya’nın Serik ilçesinde bir genç, anahtarını evde unutunca içeri giremedi. İnce bir ipi beline bağlayan genç, ipin bir ucunu üst kattaki komşusuna verdi.

    Alt kattaki balkondan kendini bırakıp, üst kattaki komşusu tarafından yukarı çekildi.

    KAMERALARA YANSIDI

    Genç, açık olan balkonundan içeri girdi. Tehlikeli anları, gencin arkadaşları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

    Evine giren genç, arkadaşlarına “Tamam, salın beni.” diyerek güldü.

    Çekilen o anları, sosyal medya hesabından paylaştı.

    Antalya’da anahtarını unutunca beline ip bağlayıp kendini yukarı çektirdi #1

    Antalya’da anahtarını unutunca beline ip bağlayıp kendini yukarı çektirdi #2

    Antalya’da anahtarını unutunca beline ip bağlayıp kendini yukarı çektirdi #3

    Antalya’da anahtarını unutunca beline ip bağlayıp kendini yukarı çektirdi #4

    Antalya’da anahtarını unutunca beline ip bağlayıp kendini yukarı çektirdi #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir