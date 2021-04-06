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Antalya’da anahtarını unutunca beline ip bağlayıp kendini yukarı çektirdi

Antalya’da anahtarını unutunca beline ip bağlayıp kendini yukarı çektirdi

Anahtarını evde unutan genç, ikinci kata ulaşabilmek için beline ip bağladı. Kendi balkonuna ulaşana kadar üst kattan çekilen gencin o anları, cep telefonu kameralarına yansıdı.