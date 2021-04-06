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- Antalya’da anahtarını unutunca beline ip bağlayıp kendini yukarı çektirdi
Antalya’da anahtarını unutunca beline ip bağlayıp kendini yukarı çektirdi
Anahtarını evde unutan genç, ikinci kata ulaşabilmek için beline ip bağladı. Kendi balkonuna ulaşana kadar üst kattan çekilen gencin o anları, cep telefonu kameralarına yansıdı.
- İHA
- 06.04.2021 - 13:58
- Güncelleme : 06.04.2021 - 14:05
Antalya’nın Serik ilçesinde bir genç, anahtarını evde unutunca içeri giremedi. İnce bir ipi beline bağlayan genç, ipin bir ucunu üst kattaki komşusuna verdi.
Alt kattaki balkondan kendini bırakıp, üst kattaki komşusu tarafından yukarı çekildi.
KAMERALARA YANSIDI
Genç, açık olan balkonundan içeri girdi. Tehlikeli anları, gencin arkadaşları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Evine giren genç, arkadaşlarına “Tamam, salın beni.” diyerek güldü.
Çekilen o anları, sosyal medya hesabından paylaştı.