Petrol
92.02
1.28%
Euro
18.2123
-0.29%
Dolar
18.2782
0.07%
Altın
978.14
0.02%
Borsa
3377
0.00%
Bitcoin
366.836
-1.36%
BTXN Coin
7.46
13.20%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Antalya'da anne ve kızına araç içinde fuhuş yaptıran şüpheliler tutuklandı

    Manavgat ilçesinde yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı. Şüpheliler cezaevine, anne ve kızı ise İl Göç İdaresi'ne gönderildi.
    • 16.09.2022 - 15:06
    • Güncelleme : 16.09.2022 - 15:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da anne ve kızına araç içinde fuhuş yaptıran şüpheliler tutuklandı

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çolaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince detaylı bir çalışma başlatıldı.

    Yapılan çalışmalar sonucunda yabancı uyruklu kadınlara bir araç içerisinde zorla fuhuş yaptırıldığı tespit edildi.

    Otelden çıkarken yakalandılar

    İhbar üzerine şüpheli B.B. ve A.K. adlı kadının kullandığı araç, otelden yabancı uyruklu kadınları alıp çıkış yaptığı esnada jandarma ekiplerince durduruldu.

    Zorla çalıştırıldıkları tespit edilen Özbekistan uyruklu N.N. ve kızı A.N., jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

    Şüpheliler cezaevine gönderildi

    B.B. ve A.K. gözaltına alınırken, yapılan araştırma sonucu suça iştirak ettiği tespit edilen Ö.Ş. de yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne sevk edildi.

    Kurtarılan kadınlar ise Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

    Antalya da anne ve kızına araç içinde fuhuş yaptıran şüpheliler tutuklandı #1

    Antalya da anne ve kızına araç içinde fuhuş yaptıran şüpheliler tutuklandı #2


    Bodrum'da 1954 model araç yenilenerek turizm polisinin hizmetine verildi
    Yaşam

    Bodrum'da 1954 model araç yenilenerek turizm polisinin hizmetine verildi

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Advertorial

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Kırsalda yaşayan İrlandalıların yaşantısını hicveden roman: Fakirlik Edebiyatı
    Kitap

    Kırsalda yaşayan İrlandalıların yaşantısını hicveden roman: Fakirlik Edebiyatı

    Görüş Bildir