Antalya'da anne ve kızına araç içinde fuhuş yaptıran şüpheliler tutuklandı

Manavgat ilçesinde yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı. Şüpheliler cezaevine, anne ve kızı ise İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çolaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince detaylı bir çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda yabancı uyruklu kadınlara bir araç içerisinde zorla fuhuş yaptırıldığı tespit edildi.

Otelden çıkarken yakalandılar

İhbar üzerine şüpheli B.B. ve A.K. adlı kadının kullandığı araç, otelden yabancı uyruklu kadınları alıp çıkış yaptığı esnada jandarma ekiplerince durduruldu.

Zorla çalıştırıldıkları tespit edilen Özbekistan uyruklu N.N. ve kızı A.N., jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Şüpheliler cezaevine gönderildi

B.B. ve A.K. gözaltına alınırken, yapılan araştırma sonucu suça iştirak ettiği tespit edilen Ö.Ş. de yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne sevk edildi.

Kurtarılan kadınlar ise Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.