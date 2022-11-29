Antalya’da annesine doğum günü sürprizi yapmak isterken canından oldu

Antalya’da annesine doğum günü sürprizi yapmak isterken canından oldu

Annesine sürpriz doğum günü yapmak için pasta almaya giderken polis aracına çarpan motosiklet sürücüsü, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Batı Çevreyolu üzerinde, dün gece saatlerinde Ahmet Uysal’ın (20) kullandığı motosiklet devriye görevi yapan polis otosu ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde, motosiklet sürücüsünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Annesi için pasta alacaktı

İHA’nın haberine göre; Yapılan araştırmada gencin annesi Şerife Uysal’ın dün doğum günü olduğu ve kazanın gencin annesine doğum gününde sürpriz yapmak için pasta almaya giderken meydana geldiği öğrenildi.

Cansız bedeni, morga kaldırıldı

Cenaze olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Antalya limanında bir gemide çalıştığı öğrenilen Uysal’ın arkadaş çevresi tarafından da çok sevildiği ifade edildi.