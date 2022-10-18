Antalya'da annesini metal çubukla döven şahsa ev hapsi cezası

Konyaaltı ilçesinde 5'inci kat balkonda annesini darbederek aşağı atmaya çalışan E.Ç, adliyeye sevk edildi. Saldırgan, 7 günlük ev hapsine çarptırıldı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, dehşet bir olay yaşandı.

Hurma Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, 39 yaşındaki E.Ç., annesi Vasiye Ç.'yi (69) 5'inci katta bulunan evin balkonunda darbetti.

Metal çubukla dövdüğü annesini balkondan aşağı atmaya çalışan saldırgan, ekipleri harekete geçirdi.

Gelen polis ekiplerine kapıyı açmayan E.Ç., annesi Vasviye Ç.'yi balkonda alıkoyarak, bazı kitapları ve eşyaları aşağı attı.

Balkondan kendini sarkıttı

Doktor olduğu ve psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir mesleğini yapamadığı ifade edilen E.Ç., zaman zaman balkon demirlerine çıkarak kendini sarkıttı.

Çağrılan özel harekat polisleri, 5 saatin sonunda kapıyı çilingire açtırıp, içeri girdi.

Antalya'da annesini darbetti, balkonda zor anlar yaşattı VİDEO

Şişme brandaya düştü

E.Ç., 2'nci kat balkonundan birinci katın pencere demirlerine bastı. Burada bir süre bekleyen E.Ç., üst kata çıkamayınca kendisini itfaiyenin şişme brandası üzerine bıraktı.

Gözaltına alınan E.Ç., Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü.

7 günlük ev hapsine çarptırıldı

E.Ç., annesi Vasviye Ç.'nin hürriyetini kısıtladığı ve yaraladığı gerekçesiyle adliyeye sevk edildi.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan E.Ç.’ye 7 gün ev hapsi verildi. Vasviye Ç. ise oğlundan şikayetçi olmadı.

















