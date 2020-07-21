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    Antalya'da annesini öldürüp, polise teslim oldu

    Tartıştığı annesini pompalı tüfekle öldüren 35 yaşındaki cani, polise gidip teslim oldu.
    • DHA
    • 21.07.2020 - 13:51
    • Güncelleme : 21.07.2020 - 13:51
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    Antalya'da annesini öldürüp, polise teslim oldu

    Sabah saatlerinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelen 35 yaşındaki Berk K., annesi Seher Fak'ı pompalı tüfekle öldürdüğünü söyledi.

    Bunun üzerine Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi'nde bulunan eve giren polis, Seher Fak'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

    ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

    Seher Fak'ın cesedi, polisin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

    Berk K., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

    Antalya'da annesini öldürüp, polise teslim oldu #1

    Antalya'da annesini öldürüp, polise teslim oldu #2

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