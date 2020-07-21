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- Antalya'da annesini öldürüp, polise teslim oldu
Antalya'da annesini öldürüp, polise teslim oldu
Tartıştığı annesini pompalı tüfekle öldüren 35 yaşındaki cani, polise gidip teslim oldu.
- DHA
- 21.07.2020 - 13:51
- Güncelleme : 21.07.2020 - 13:51
Sabah saatlerinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelen 35 yaşındaki Berk K., annesi Seher Fak'ı pompalı tüfekle öldürdüğünü söyledi.
Bunun üzerine Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi'nde bulunan eve giren polis, Seher Fak'ın cansız bedeniyle karşılaştı.
ADLİYEYE SEVK EDİLECEK
Seher Fak'ın cesedi, polisin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.
Berk K., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.