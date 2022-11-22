Antalya'da annesinin sevgilisini öldüren sanığa indirimsiz müebbet

Annesinin evine geldiğini öğrendiği adamı bıçaklayarak öldüren genç ve kadının yeğeni için karar çıktı. Katiller, indirimsiz müebbet hapis cezası aldı.

Antalya’nın Kepez ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Hayrettin Avağ, 11 Şubat günü saat 22.30 sıralarında Kuzeyyaka Mahallesi 2546'ncı Sokak'ta ikamet eden 41 yaşındaki sevgilisi Behiye T.'nin evine geldi.

Durumu haber alan Behiye T.'nin oğlu Mehmet Yüce (24) ile yeğeni Serdar Tokmak (32), eve gelip Avağ ile tartıştı.

Göğüs ve karın bölgesinden bıçaklandı

Tartışmanın büyümesiyle Yüce ile Tokmak, Avağ'ı göğüs ve karın bölgesinden bıçaklayarak öldürdü.

Olay sırasında Behiye T. de yaralandı.

İkisi de tutuklandı

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Hayrettin Avağ'ın cansız bedeni, çevik kuvvet ekiplerinin kontrolünde cenaze aracına alındı.

Gözaltına alınan Yüce ile Tokmak ise ifadelerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Son savunmalar

'Kasten öldürme' ve 'basit yaralama' suçundan tutuklu yargılanan sanıklar Mehmet Yüce ve Serdar Tokmak, Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, cezaevinden SEGBİS ile katıldı.

Duruşma salonunda müştekiler ve taraf avukatları ise hazır bulundu.

“Bizim hayatımız bitti”

Serdar Tokmak, savunmasında böyle bir durumun olmasını istemediğini, olayın bir anda gerçekleştiğini belirterek, “İsteyerek öldürme amaçlı yapmadık, pişmanım. Bizim hayatımız bitti.” dedi.

Mehmet Yüce ise olayı tasarlayarak gerçekleştirmediklerini öne sürerek, “Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı. Beraatimi talep ediyorum.” diye konuştu.

İndirim uygulanmadı

Duruşmaya ara verilmesinin ardından mahkeme heyeti, kararını açıkladı.

Sanıklara 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis verilirken, Behiye T.'ye yönelik 'yaralama' suçundan da 6'şar ay hapis cezasına hükmedildi.

DHA’nın haberine göre cezalarda herhangi bir indirim uygulanmadı.