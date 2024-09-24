Antalya'da aracın kaldırıma dalmasıyla ölümle burun buruna geldiler Yaya geçidindeki yayalara yol vermek amacıyla duran araca çarpmamak için direksiyonunu kıran ve az kalsın vatandaşları ezecek olan sürücünün kaza anında hızlı olduğu iddia edildi.

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İHA

Manavgat ilçesinde Antalya Caddesi üzerinde, Adliye istikametine seyir halindeki hafif ticari araç, sürücüsünün yaya geçidinde duran ve yayalara yol veren diğer araçlara çarpmamak için direksiyonu kırması sonrası yol kenarındaki trafik levhasına çarparak savruldu.

Ayrıca, Onur R.'nin kaza anında hızlı olduğu iddia edildi.

KAZADAN KIL PAYI KURTULDULAR

Sürücüsünün aracın kontrolünü kaybetmesi sonrası araç, kaldırıma çıkarak önce motosiklet bayi önündeki araçlara çarptı ve ardından kaldırım üzerindeki betonarme çiçekliklere çarparak durabildi.

Ayrıca, hafif ticari aracın çarparak yerinden söktüğü çiçeklik, park halindeki bir başka araca da zarar verdi.

ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİLER

O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, hızlı olduğu görülen hafif ticari aracın, bayi önündeki motosikletlere çarparak etrafa savurduğu görüldü.

O sırada yaya geçidinden geçen bir vatandaş ve iş yeri kapısındaki 2 gencin aracın altında kalmaktan kıl payı kurtulduğu kameralara yansıdı.

2 genç, kontrolünü kaybederek üzerlerine doğru gelen aracı son anda fark ederek kaçmayı başarabildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)