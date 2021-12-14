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    Antalya'da aracın yakıt deposundan 10 kilo esrar çıktı

    Aksu ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araca narkotik köpeğinin tepki vermesiyle, yakıt deposunda 10 kilo 450 gram esrar ele geçirildi.
    • DHA
    • 14.12.2021 - 10:42
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 11:05
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    Antalya'da aracın yakıt deposundan 10 kilo esrar çıktı

    Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine takibe aldıları otomobili Aksu ilçesi kontrol noktasında durdurdu.

    Narkotik köpeği Nmak'ın tepki vermesi üzerine ekipler, yakıt deposu bölümünü kontrol etti.

    10 KİLO 450 GRAM ESRAR BULUNDU

    Aracın yakıt deposuna gizlenen 10 kilo 450 gram esrar ele geçirildi.

    GÖZALTINA ALINDI

    Gözaltına alınan sürücü Ş.T. hakkında, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan işlem yapıldı.

    Antalya da aracın yakıt deposundan 10 kilo esrar çıktı #1

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