Antalya’da aracına bindiği adam, cinsel saldırıda bulundu

Kepez ilçesinde, sabah 03.00 sıralarında P.K. isimli bir kadın, ‘evine bırakayım’ diyerek aracına davet eden adam tarafından cinsel saldırıya uğradı.

Antalya’nın Kepez ilçesi Şelale Mahallesi'nde, sabah saatlerinde P.K. (29) isimli bir kadın, devriye gezen polis ekiplerine cinsel saldırıya uğrayıp darbedildiğini bildirdi.

P.K., polise verdiği ifadesinde, şu ifadeleri kullandı:

"Saat 03.00 sıralarında, Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde taksi beklerden 1.70 boylarında, kilolu, gür sakallı, esmer tenli bir şahıs beni arabaya davet etti. Ben binmek istemedim. Bir süre sonra yeniden yanıma gelerek 'Benden sana zarar gelmez. Gideceğin yere bırakayım' dedi. Bunun üzerine araca bindim.

“YÜZÜNE BİBER GAZI SIKTIM”

Bir süre sohbet ederek ilerledikten sonra Kepez bölgesinde ormanlık alana götürdüğünü fark ettim. İlişkiye girmek istediğini söyledi, ben de istemediğimi belirttim. Bunun üzerine tişörtümü çıkarmaya çalıştı. Başaramayınca elektrikli şok aletiyle baş bölgeme iki kez elektrik verdi. Ben de yüzüne biber gazı sıktım. Beni yerde sürükleyip, elimden telefonumu aldı.”

TEDAVİYE ALINDI

İçinde bin lira ve kartları bulunan çantanın da arabada kaldığını belirten P.K., Kepez Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Polis, şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.