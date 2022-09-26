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    Antalya’da aracını park etmeye çalışan adama komşu dayağı

    Antalya'da daha önce komşuları ile tartışmaya yaşayan bir kişi, ailesi ile piknik dönüşü komşuları tarafından araç içinde darbedildi.
    • 26.09.2022 - 04:45
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 04:53
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    Antalya’da aracını park etmeye çalışan adama komşu dayağı

    Manavgat ilçesi Aydınevler Mahallesi’nde park içerisinde 20 Eylül akşamı, komşuları ile daha önce sık sık tartışma yaşayan Alihan Öğdem, akşam saatlerinde annesi Emine Öğdem (75), bebeği, kızı ve eşinin içerisinde bulunduğu araçla akşam saatlerinde piknikten eve döndü.

    3 kişi aracının içinde saldırdı

    Öğdem, aracı park etmeye hazırlanırken araç içinde 3 kişinin saldırısına uğradı. Öğdem’e saldıranlara engel olmaya çalışan anne de kavganın ortasında kaldı. Bu sırada kavgayı görerek olay yerine koşan bir kişi de kavganın arasında kalarak uzun süre şahısları uzaklaştırmak için mücadele etti.

    Antalya’da aracını park etmeye çalışan adama komşu dayağı - VİDEO

    Aldığı tekme ve yumruklarla yaralandı

    Şahısların uzun süre yumruk ve tekmeler ile saldırdığı şahıs Öğdem yaralanırken, şahıslar olay yerinden uzaklaştı. Öğdem, olay sonrası doktora giderek darp raporu alıp polis karakoluna giderek şikayetçi oldu. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

    Antalya’da aracını park etmeye çalışan adama komşu dayağı #1

    Antalya’da aracını park etmeye çalışan adama komşu dayağı #2

    Antalya’da aracını park etmeye çalışan adama komşu dayağı #3


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