Antalya'da aracıyla takla atan sürücünün yakınları, ölmediğine ikna olmadı

Direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarpan otomobil takla attı. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan şahsın yakınları, sürücünün hayatını kaybettiğini zannetmesiyle sinir krizi geçirdi.

Antalya’nın Kepez ilçesinde 07 APF 054 otomobilin sürücüsü 26 yaşındaki Mümin Hezer, önüne çıkan at arabasına çarpmamak için direksiyonu kırdı.

Hezer'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, refüje çarptıktan sonra takla attı.

Yolda ters bir şekilde duran otomobilin içindeki sürücü, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi için ambulansla hastaneye kaldırıldı.





HAYATINI KAYBETTİ ZANNEDİP KRİZ GEÇİRDİLER

Kazayı duyan Hezer’in yakınları, olay yerine geldiklerinde sürücünün hayatını kaybettiğini sandı.

Feryatlar yakıp sinir krizi geçiren yakınları, daha önce kaza yerine gelen akrabalarının ‘bir şeyi yok, iyiydi’ demesine karşın sakinleşmedi.

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FOTOĞRAF GÖRÜNCE SAKİNLEŞTİLER

Baygınlık geçirip uzun süre gözyaşı döken sürücünün yakınları, cep telefonundan sürücünün ambulansa bindirildiği ana ait fotoğrafın gösterilmesiyle sakinleşti.

Kazayla ilgili polis inceleme başlattı.



