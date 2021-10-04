Euro
10.3053
0.36%
Dolar
8.8676
0.14%
Altın
500.07
-0.27%
Borsa
1.404
0.19%
Bitcoin
419.972
0.85%
EXEN Coin
20.47
3.33%
18ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 18 C

    Antalya'da aralarında husumet olan şahıslar birbirlerini yaraladı

    Telefonda birbirlerini arayarak hakaret savuran tarafların tartışması, kavgaya dönüştü. Tabanca ve soda şişesi ile birbirlerini yaralayan saldırganlar hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 04.10.2021 - 11:24
    • Güncelleme : 04.10.2021 - 11:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da aralarında husumet olan şahıslar birbirlerini yaraladı

    Antalya'nın Kepez ilçesinde aralarında husumet olan Hasan E. ile emlakçılık yapan Murat U., telefon görüşmesinde tartışmaya başladı.

    Tartışma sırasında Hasan E., Murat U.'ya dükkanının önündeki aracını çizdiğini söyledi.

    Tabancayla birlikte iş yerinin önüne giden şahıs hava ateş açtı. Bunun üzerine taraflar birbirlerini soda şişesi ve tabancayla yaraladı.

    AMBULANSI AYAKTA BEKLEDİ

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Kavgada soda şişesiyle boynundan ve göğsünden yaralanan Murat U., kendisi için gelecek ambulansı ayakta bekledi.

    Antalya da aralarında husumet olan şahıslar birbirlerini yaraladı #1

    7 ADET BOŞ KOVAN BULUNDU

    Yerde yaralı şekilde yatan Hasan E.'ye ilk müdahalesini yapan ekipler, Murat U.'yu Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne, Hasan E.'yi. ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

    Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede 7 adet boş kovan buldu.

    Antalya da aralarında husumet olan şahıslar birbirlerini yaraladı #2

    Antalya da aralarında husumet olan şahıslar birbirlerini yaraladı #3

    Antalya da aralarında husumet olan şahıslar birbirlerini yaraladı #4

    Antalya da aralarında husumet olan şahıslar birbirlerini yaraladı #5

    Antalya da aralarında husumet olan şahıslar birbirlerini yaraladı #6

    Antalya da aralarında husumet olan şahıslar birbirlerini yaraladı #7

    Antalya da aralarında husumet olan şahıslar birbirlerini yaraladı #8

    Antalya da aralarında husumet olan şahıslar birbirlerini yaraladı #9

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir