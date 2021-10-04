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- Antalya'da aralarında husumet olan şahıslar birbirlerini yaraladı
Antalya'da aralarında husumet olan şahıslar birbirlerini yaraladı
- DHA
- 04.10.2021 - 11:24
- Güncelleme : 04.10.2021 - 11:36
Antalya'nın Kepez ilçesinde aralarında husumet olan Hasan E. ile emlakçılık yapan Murat U., telefon görüşmesinde tartışmaya başladı.
Tartışma sırasında Hasan E., Murat U.'ya dükkanının önündeki aracını çizdiğini söyledi.
Tabancayla birlikte iş yerinin önüne giden şahıs hava ateş açtı. Bunun üzerine taraflar birbirlerini soda şişesi ve tabancayla yaraladı.
AMBULANSI AYAKTA BEKLEDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kavgada soda şişesiyle boynundan ve göğsünden yaralanan Murat U., kendisi için gelecek ambulansı ayakta bekledi.
7 ADET BOŞ KOVAN BULUNDU
Yerde yaralı şekilde yatan Hasan E.'ye ilk müdahalesini yapan ekipler, Murat U.'yu Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne, Hasan E.'yi. ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede 7 adet boş kovan buldu.