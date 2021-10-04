Antalya'da aralarında husumet olan şahıslar birbirlerini yaraladı

Antalya'da aralarında husumet olan şahıslar birbirlerini yaraladı

Telefonda birbirlerini arayarak hakaret savuran tarafların tartışması, kavgaya dönüştü. Tabanca ve soda şişesi ile birbirlerini yaralayan saldırganlar hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde aralarında husumet olan Hasan E. ile emlakçılık yapan Murat U., telefon görüşmesinde tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında Hasan E., Murat U.'ya dükkanının önündeki aracını çizdiğini söyledi.

Tabancayla birlikte iş yerinin önüne giden şahıs hava ateş açtı. Bunun üzerine taraflar birbirlerini soda şişesi ve tabancayla yaraladı.

AMBULANSI AYAKTA BEKLEDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kavgada soda şişesiyle boynundan ve göğsünden yaralanan Murat U., kendisi için gelecek ambulansı ayakta bekledi.

7 ADET BOŞ KOVAN BULUNDU

Yerde yaralı şekilde yatan Hasan E.'ye ilk müdahalesini yapan ekipler, Murat U.'yu Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne, Hasan E.'yi. ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede 7 adet boş kovan buldu.





























