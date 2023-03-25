Antalya'da aranan hükümlü, duvardaki gizli bölmede yakalandı Farklı suçlardan aranan hükümlü, evine düzenlenen operasyonda, duvardaki gizli bölmede saklanırken yakalandı. Hükümlünün hem hapis cezası hem de adli para yaptırımı uygulanması için arandığı belirlendi.

DHA Antalya Emniyet Müdürlüğü Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, 'hükümlü ve tutuklunun kaçması', 'dolandırıcılık' ve 'basit yaralama' suçlarından toplam 6 yıl 3 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 bin TL adli para yaptırımı uygulanması için aranan C.K.'nın evine operasyon düzenledi. Gizli bölmede saklandı Eve giren polis ekipleri, yaptıkları aramada C.K.'nın duvarda bulunan gizli bölmede saklandığını tespit etti. Ekipler, duvar süsü verilen yeri kırdıktan sonra C.K.'dan saklandığı yerden çıkmasını istedi. Çıkmamak için direndi C.K. ise saklandığı yerden çıkmamak için bir süre direndi. C.K., polis ekiplerinin iknası sonucu bulunduğu yerden çıkarak, teslim oldu. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.