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    Antalya’da arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdü

    Alkol alan bir grup arkadaş arasında çıkan kavgada kalbinden bıçaklanan 23 yaşındaki genç, hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı ise tutuklandı.
    • DHA
    • 16.11.2021 - 08:27
    • Güncelleme : 16.11.2021 - 09:23
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    Antalya’da arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdü

    Antalya’nın Alanya ilçesi Çarşı Mahallesi Rıhtım Caddesi kıyısında bulunan bir teknede, birlikte alkol alan arkadaşlar arasında tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi ile yaşanan arbede sırasında A.Ç. (23), kalbinden bıçaklandı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, A.Ç.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

    Polis ise teknede bulunan 5 şüpheliyi gözaltına aldı. A.Ç.’nin cansız bedeni, Alanya Belediye morguna kaldırıldı.

    Antalya’da arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdü #1

    KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İLE ZANLI BELİRLENDİ

    Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin kamera görüntüsü incelemelerinde, A.Ç.’yi kalbinden bıçaklayan kişinin G.T. (22) olduğu tespit edildi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Olayda kullanılan bıçak ise dalgıçlar tarafından denizden çıkarıldı.

    Antalya’da arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdü #2

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