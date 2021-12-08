Antalya'da arkadaşını öldüren şahsa ömür boyu hapis cezası

Kepez ilçesinde 20 yıllık arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldüren şahıs, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya'nın Kepez ilçesindeki Ömer Demir isimli şahıs, 28 Haziran'da 20 senelik arkadaşı Üzeyir Urey'i sokak ortasında kalbinden bıçakladı.

Kalbine 2 bıçak darbesi alarak ağır yaralanan Urey, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Olay sonrası ekiplere teslim olan Ömer Demir ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ömer Demir hakkında, Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Üçüncü kez hakim karşısına çıkan Demir, duruşmaya SEGBİS ile katıldı.

DELİL BULUNAMADI

Duruşma savcısı, haksız tahrik etkisi altında söz konusu eylemin gerçekleştirildiğine dair ortada bir delil bulunmadığını belirtti.

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ÖMÜR BOYU HAPİS TALEBİ

Savcı, Demir'in kasten öldürme suçundan ömür boyu hapis cezası ile cezalandırılmasını ve indirim uygulanmamasını talep etti.

"BIÇAĞIN ÜSTÜNE DÜŞMÜŞ OLMALI"

Ömer Demir, kasten öldürmediğini iddia ederek, "Maktulle telefonda tartıştıktan iki dakika sonra evime geldi. Tekrar küfretti. 'Küfretme' diye itekledim. Sağ elimde bıçak vardı, yere düştü. Bu sırada bıçağın üzerine düşmüş olmalı ki yaralanmış. Hatta kendisini kaldırdım. İki adım geri giderek tekrar düştü. Bu esnada yaralandığını gördüm. Yemek hazırladığım için elimde bıçak vardı. Önceden bıçak hazırlamadım. O sırada alkollüydüm. Adaletinize sığınıyorum." ifadelerini kullandı.

İNDİRİM UYGULANMADI

Mahkeme, hiçbir indirim uygulamaksızın sanığı ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.





