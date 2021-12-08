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    Antalya'da arkadaşını öldüren şahsa ömür boyu hapis cezası

    Kepez ilçesinde 20 yıllık arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldüren şahıs, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
    • DHA
    • 08.12.2021 - 11:46
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 13:34
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    Antalya'da arkadaşını öldüren şahsa ömür boyu hapis cezası

    Antalya'nın Kepez ilçesindeki Ömer Demir isimli şahıs, 28 Haziran'da 20 senelik arkadaşı Üzeyir Urey'i sokak ortasında kalbinden bıçakladı.

    Kalbine 2 bıçak darbesi alarak ağır yaralanan Urey, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    TUTUKLANDI

    Olay sonrası ekiplere teslim olan Ömer Demir ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ömer Demir hakkında, Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

    Üçüncü kez hakim karşısına çıkan Demir, duruşmaya SEGBİS ile katıldı.

    Antalya da arkadaşını öldüren şahsa ömür boyu hapis cezası #1

    DELİL BULUNAMADI

    Duruşma savcısı, haksız tahrik etkisi altında söz konusu eylemin gerçekleştirildiğine dair ortada bir delil bulunmadığını belirtti.

    Antalya'da dedikodu nedeniyle 20 yıllık arkadaşını öldürdü VİDEO ARŞİV

    ÖMÜR BOYU HAPİS TALEBİ

    Savcı, Demir'in kasten öldürme suçundan ömür boyu hapis cezası ile cezalandırılmasını ve indirim uygulanmamasını talep etti.

    Antalya da arkadaşını öldüren şahsa ömür boyu hapis cezası #2

    "BIÇAĞIN ÜSTÜNE DÜŞMÜŞ OLMALI"

    Ömer Demir, kasten öldürmediğini iddia ederek, "Maktulle telefonda tartıştıktan iki dakika sonra evime geldi. Tekrar küfretti. 'Küfretme' diye itekledim. Sağ elimde bıçak vardı, yere düştü. Bu sırada bıçağın üzerine düşmüş olmalı ki yaralanmış. Hatta kendisini kaldırdım. İki adım geri giderek tekrar düştü. Bu esnada yaralandığını gördüm. Yemek hazırladığım için elimde bıçak vardı. Önceden bıçak hazırlamadım. O sırada alkollüydüm. Adaletinize sığınıyorum." ifadelerini kullandı.

    İNDİRİM UYGULANMADI

    Mahkeme, hiçbir indirim uygulamaksızın sanığı ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

    Antalya da arkadaşını öldüren şahsa ömür boyu hapis cezası #3

    Antalya da arkadaşını öldüren şahsa ömür boyu hapis cezası #4

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