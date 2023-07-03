Antalya'da arkadaşının arbasını izinsiz aldı! Kan aktı... Arkadaşının otomobilini izinsiz aldığı gerekçesiyle sokak ortasında bıçaklanıp, tekmelenen kişi hastaneye kaldırılırken, arkadaşını bıçaklayan şahıs gözaltına alındı.

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DHA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde saat 12.00 sıralarında 31 yaşındaki Halil Y., otomobilini izinsiz alan 33 yaşındaki arkadaşı Murat K. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Murat K., elindeki ekmek bıçağıyla Halil Y.'yi sokakta kovalamaya başladı.

Murat K., sokak üzerinde bulunan otoparkın bitişiğindeki apartmanın yanında Halil Y.'yi baldırından bıçakladı.

Bıçak darbesine rağmen kaçmaya devam eden Halil Y., yere düştü.

Kanlar içerisinde kaldı

Murat K., yerde kanlar içerisinde kalan Halil Y.'ye bu kez tekme atmaya başladı. Murat K., bir süre sonra kaçtı.

Yaralı Halil Y., ayağa kalkarak, yakınlardaki zincir markete sığındı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Zincir market girişinde sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Halil Y., ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

O anlar kaydedildi

Bıçaklama olayı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, Murat K.'nin elinde bıçakla Halil Y.'yi kovaladığı ve duvar kenarında baldırından bıçakladığı anlar yer aldı.

Halil Y.'nin kaçarken sokak ortasına yola düşmesi ve Murat K.'nin arkadaşı Halil Y.'yi tekmelemeye ve tehdit etmeye devam ettiği anlar da görüldü.

Şüpheli gözaltına alındı

Murat K. ise Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Gözaltına alınan Murat K., polis merkezine götürüldü.