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    Antalya'da kanalizasyonda bulunan cesetin kimliği netleşti

    Aylardır kayıp olan oğluna ulaşamayan aile, oğlunun arkadaşının çizdiği krokiyle kanalizasyona girdi. Gencin cesedine ulaşan baba oğlunu tanıyamayınca DNA testi yapıldı ve ceset kimliği belirlendi.
    • 11.11.2022 - 12:36
    • Güncelleme : 11.11.2022 - 13:41
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    Antalya'da kanalizasyonda bulunan cesetin kimliği netleşti

    Antalya'nın Kepez ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan Mehmet ve Emine Güç çiftinin 21 yaşındaki Muhammet Fatih Güç adlı oğlu 24 Ağustos’ta tarihinde evden ayrıldı.

    O günden sonra bir daha çocuklarından haber alamayan aile, 29 Ağustos’ta kayıp başvurusunda bulundu.

    Arkadaşları cenazenin yerini söyledi

    Kaybolan gencin arkadaşları baba Mehmet Güç’e ulaştı ve oğlunun kanalizasyonda elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiğini ve cenazenin de kanalizasyon içerisinde olduğunu söyledi.

    Aile bu haberin üzerine, Gazi Bulvarı üzerindeki belirtilen adreste olan kanalizasyona geldi.

    Antalya da kanalizasyonda bulunan cesetin kimliği netleşti #1

    Baba çizmelerini giyip kanalizasyonda oğlunu aradı

    Mehmet Güç, çizmelerini giyerek kanalizasyon içerisine girdi ve yaklaşık yarım saat boyunca arama yaptı.

    Oğluna dair herhangi bir ize rastlamayan baba, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    Antalya'da kroki ile kanalizasyonda bulunan ceset kimliği belirlendi VİDEO


    İhbar üzerine ekipler bölgeye sevk edildi

    İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD, itfaiye ve belediye zabıta ekipleri yönlendirildi ve daha önce yapılan kanalizasyon içerisinde ekipler tarafından yapılan aramada genç bulunamayınca 1 ay önce sona erdirilmişti.

    Antalya da kanalizasyonda bulunan cesetin kimliği netleşti #2

    Kroki çizimi ile aramalar tekrar başlatıldı

    Gencin arkadaşları arasından bir kişi kaybolan gencin cesedinin bulunduğu yeri gösteren krokiyi bir tahta üzerine çizdi ve ekiplere ulaştırılan çizim ile arama çalışmaları tekrar başlatıldı.

    Ekipler, bölgede güvenlik şeridi oluşturarak kanalizasyon içerisindeki elektrik akımının kapatılmasıyla krokiye göre arama çalışmalarına başladı.

    Mehmet Emine Güç çifti kanalizasyon içinde çalışmaların olduğu sırada ellerindeki endişeli bir şekilde beklediyse de bir sonuç çıkmadı.

    Antalya da kanalizasyonda bulunan cesetin kimliği netleşti #3

    Baba devreye girdi

    Krokiyi çizen genç, baba Mehmet Güç’e çizimini ve konumu tekrar gösterdi. Bu sefer belirtilen adrese gelen anne ile baba, çocuklarını kendileri aramaya başladı.

    Gencin cesedini babası buldu

    Baba Mehmet Güç, daha önce aranan bölgenin uzak bir noktasında olan rögarın kapağını kaldırıp içeriye girdiğinde yanmış ve tanınmayacak halde bir erkek cesedine rastladı.

    Antalya da kanalizasyonda bulunan cesetin kimliği netleşti #4

    Baba cesedi teşhis edemedi

    Cesedin bulunması üzerine olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Baba, kanalizasyon içerisinde, üzerinde şort ve kırmızı bir tişört olduğu tespit edilen şahsı tanıyamadı.

    Antalya'da, evladını kanalizasyonda arayan aile yanmış ceset buldu VİDEO ARŞİV


    DNA örneği sonucu kimliği doğruladı

    Olay yeri inceleme ekiplerinin özverili çalışması sonucu cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Kimliğinin belirlenmesi ve kesin ölüm nedeni araştırılması için ceset  Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Anne Emine Güç’ten DNA örneği alınması sonucu yapılan çalışmalarda cesedin Muhammet Fatih Güç’e ait olduğu tespit edildi.

    Haberi alır almaz morga gelen aile iki ayrı duyguyu aynı anda yaşadı.

    Antalya da kanalizasyonda bulunan cesetin kimliği netleşti #5

    "En azından dikili bir taşı olacak"

    Bir umut gelir diye oğlunu sürekli kapı önlerinde beklediğini ifade eden anne Emine güç, "Ben hep orada olduğuna inanıyordum. En son cenaze bulunduğunda da benim çocuğum olduğunu biliyordum. Kimse beni dinlemedi. Bende his kalmadı, çünkü kabullenmiştim. Şimdi cenazesini alacağım. Sabahlara kadar oğlum gelecek mi diye kapılara bakmaktan yorulmuştum. Allah’ıma şükrediyorum oğlumun cenazesi bulundu. En azından dikili bir taşı olacak. Çok şükür." dedi.

    "Bir taraftan sevinç, bir taraftan üzüntü"

    Yaşanan üzücü olayla ilgili baba Mehmet Güç ise, çizilen krokiyle bulduğu oğlunun cenazesini bulmaktan dolayı hem acı hem de mutluluk duyduklarını ifade etti. Olayda cinayetten de şüphelendiklerini söyleyen Güç, "Krokiyi madde bağımlısı arkadaşı çizdi. Üç kişilermiş ve oğlumla beraber diğer arkadaşı akıma kapılmış. Birini kurtardığını ama benim oğlumu vücudunun etrafını kablo sardığı için kurtaramadığını söyledi. Ben oğlumu bulduğum zaman ise kablo da yoktu, yanık izi de yoktu. Biz cinayetten şüpheleniyoruz. Henüz ifademiz alınmadı ancak sorulursa söyleyeceğiz. Bir yandan bulduğumuza çok sevindik. 2 aydır bekliyorduk. En azından bir mezarı olacak ve dua edeceğiz. Bir taraftan sevinç, bir taraftan üzüntü. Karışık duygular içerisindeyim." diye konuştu.

    İHA'nın haberine göre, otopsi ve kimlik tespit işlemleri tamamlanan Muhammet Fatih Güç’ün cenazesi, anne ve babası tarafından alınıp Fatih Mezarlığı’nda defnedildi.

    Antalya da kanalizasyonda bulunan cesetin kimliği netleşti #6


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