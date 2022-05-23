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    Antalya'da arkadaşının yardımına koştu, canından oldu

    Piknik dönüşü arkadaşının çığlığı üzerine yardıma koşan genç kız, uçurumdan düşerek can verdi.
    • 23.05.2022 - 13:25
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 13:28
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    Antalya'da arkadaşının yardımına koştu, canından oldu

    Antalya'nın Kumluca ilçesi Karaöz Mahallesi’nde turizm çalışanı Seval-Ali Öncül çifti, arkadaşları Recep-Yasemin Sarıcan çifti ile piknik yapmaya gitti.

    Akşam dönüşe geçen arkadaşlardan Recep Sarıcan, ihtiyacını gidermek için aracından indi.

    İHA'nın haberine göre; kenardaki tel çiti geçen Sarıcan, bir anda dengesini kaybederek düştü. Yasemin Sarıcan’ın yardım çığlıkları üzerine arkadan otomobille gelen Ali-Seval Öncül çifti de burada durdu.

    Arkadaşına yardım etmek istedi, kayalıklara düştü

    Arkadaşının çığlıkları üzerine Recep’in düştüğü yere yardıma giden Seval Öncül, yaklaşık 80 metre yükseklikten kayalık alana düştü.

    Durumun hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle bölgeye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu Recep Sarıcan, iki bacağı kırık şekilde hastaneye kaldırıldı.

    1 kişi hayatını kaybetti

    Seval Öncül’ün düştüğü yere karadan ulaşamayan ekipler, Sahil Güvenlik'ten destek istedi. Sahil Güvenlik ekipleri, denizden botla ulaştığı Öncül’ün hayatını kaybettiğini belirledi.

    Güçlükle bulunduğu yerden alınan Öncül’ün cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Yapılan otopsinin ardından genç kızın cenazesi, ailesi tarafından toprağa verilmek üzere Kumluca’ya götürüldü. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

    Antalya da arkadaşının yardımına koştu, canından oldu #1

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