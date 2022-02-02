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    Antalya'da aşırı hız can aldı

    Kontrolden çıkan aracın bariyerlere çarpmasıyla bir genç hayatını kaybederken, sürücü ve bir kişi yaralandı. Araç hızının kazadan 4 dakika önce 240 kilometreye ulaştığı ortaya çıktı.
    • DHA
    • 02.02.2022 - 14:49
    • Güncelleme : 02.02.2022 - 15:22
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    Antalya'da aşırı hız can aldı

    Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Termesos Bulvarı'nda Muhammet Madenci'nin kullandığı 48 AHC 595 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    1 ÖLÜ, 2 YARALI

    Arka koltuktaki Hakan Selçuk ile Muhammet Madenci, sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ön koltukta olan Ahmet Özkan Avcı'nın ise kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Avcı'nın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

    Antalya'da aşırı hız can aldı VİDEO

    KAZADAN DAKİKALAR ÖNCE 240 KM HIZ YAPTILAR

    Cenaze, otopsinin ardından kardeşi Ramazan Avcı ve eniştesi İsmail Kan tarafından morgdan alındı. Gözyaşı döken Kan, kazanın hızdan kaynaklanmış olabileceğini belirterek, "Bizim gördüğümüz kadarıyla hızdan dolayı video çekmişler. Kadran 240 kilometreyi gösteriyor, saat 16.56'da videoyu çekmişler. Kazanın oluş saati ise 17.00. Şikayetçi olacağız. Bunlara birilerinin 'dur' demesi lazım." diye konuştu. Avcı'nın cenazesinin, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

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