Antalya'da asrın felaketi depremden kurtuldu, kazada can verdi Aksu ilçesindeki trafik kazasında Mustafa Kerem Akbulut, hayatını kaybetti. Akbulut'un 6 Kahramanmaraş merkezli depremde yerle bir olan Hatay'ın Antakya ilçesinden sağ kurtularak Antalya'ya gelen depremzede olduğu öğrenildi.

İHA Antalya'da Aksu ilçesi Kumköy Mahallesi'nde 20 yaşındaki Mustafa Kerem Akbulut yönetimindeki 31 AGC 917 plaka sayılı motosiklet Kundu'dan Kadriye istikametinde seyir halindeyken virajı alamayarak karşı şeritten gelen 07 BDM 835 plakalı aracın sol tampon kısmına çarptı. Ardından motosiklet, arkasından gelen DEG W2121 yabancı plaka sayılı araç ile feci şekilde çarpıştı. Hayatını kaybetti Kazada motosiklet sürücüsü Akbulut hayatını kaybetti. Olay yerindeki incelemelerin ardından Akbulut’un cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Gencin cenazesi baba Murat Yusuf Akbulut’un gözyaşları arasında yakınları tarafından Hatay’ın Antakya ilçesinde toprağa verilmek üzere teslim alındı. Antakya’dan Antalya’ya gelmiş Diğer taraftan, ailenin 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremde yerle bir olan Hatay’ın Antakya ilçesinden sağ kurtularak Antalya’ya gelen depremzede olduğu öğrenildi. Gencin sosyal medya hesabında yazan, "Güzel günler yakın demişlerdi" sözleri ise yürek burktu. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)