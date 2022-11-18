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    Antalya’da Atatürk Anıtı'na balyozla saldıran şüpheli tutuklandı

    Atatürk Anıtı'na balyozla saldıran şüpheli, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Şüphelinin ifadesinde pişman olmadığını söylediği öğrenildi.
    • 18.11.2022 - 15:50
    • Güncelleme : 18.11.2022 - 16:26
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    Antalya’da Atatürk Anıtı'na balyozla saldıran şüpheli tutuklandı

    Antalya’nın Muratpaşa ilçesindeki Atatürk Kent Meydanı yakınına otomobilini park eden şüpheli, yanında taşıdığı sırt çantasından küçük bir balyoz çıkardı ve Atatürk anıtının yükseldiği mermer blokları kırdı.

    Kameralardan tespit edildi

    Kaidenin iki ayağındaki mermerleri kıran kişi, otomobiline binip olay yerinden ayrıldı.

    Belediye güvenlik görevlilerinin ihbarıyla harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarından şüphelinin Ahmet Çakır olduğunu belirledi.

    Antalya'da Atatürk heykeline saldırı VİDEO

    ‘Pişman değilim’ dedi, tutuklandı

    Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi evinde gözaltına aldı.

    DHA’nın haberine göre ifadesinde pişman olmadığını belirterek anıta zarar verdiğini itiraf eden Çakır, sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

    Antalya’da Atatürk Anıtı na balyozla saldıran şüpheli tutuklandı #1

    Antalya’da Atatürk Anıtı na balyozla saldıran şüpheli tutuklandı #2

    Antalya’da Atatürk Anıtı na balyozla saldıran şüpheli tutuklandı #3


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