Antalya'da Atatürk büstüne balyozlu saldırı Bir okulun bahçesindeki Atatürk büstüne kimliği belirsiz maskeli kişi, balyozla saldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, büstün yerine yenisi yerleştirildi.

DHA

Yine bir saldırı, yine bir provokasyon…

Türkiye’yi karıştırmak isteyenler bu kez Antalya’da ortaya çıktı.

Atatürk büstüne zarar verdi

Antalya’nın Serik ilçesi Merkez Mahallesi’ndeki Mehmet Akif Ersoy ilk ve ortaokulu idarecileri, sabah okula geldiklerinde bahçedeki mermer kaidedeki Atatürk büstüne zarar verildiğini gördü.

Balyozla saldırdı

Okul yönetiminin ihbarıyla adrese polis ekipleri sevk edildi.

Polis, okulun güvenlik kameralarını inceledi ve Yüzünde maske, elinde balyoz ile okulun bahçesine giren şüphelinin Atatürk büstüne saldırdığını belirledi.

Yenisi yerleştirildi

Cumhuriyet savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, saldırganın kimliğinin tespit edilmesi için çalışmalara başlandı.

Bu arada İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da Atatürk büstünün yerine yenisi yerleştirildi.