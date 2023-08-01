Antalya'da ateşe verilen araç kullanılamaz hale geldi Gazipaşa ilçesinde kundaklandığı iddia edilen araçtan alevler bir başka araca da sıçradı. Olayda bir araç kullanılamaz hale gelirken diğerinde maddi hasar oluştu.

İHA ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ikamet eden A.G. isimli vatandaşın aracının, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandığı iddia edildi. Aracın yandığını fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine jandarma ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi. Aracın alevleri başka bir araca sıçradı Alevlere teslim olan araçtan sıçrayan ateş, park halinde bekleyen başka bir araca da zarar verdi. Kullanılamaz hale geldi Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçları söndürdü. Kundaklandığı iddia edilen araç kullanılamaz hale gelirken, diğer araçta maddi hasar oluştu. Sahibi, aracının tartışma yaşadığı kişi tarafından kundaklandığını ileri sürdü.