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    Antalya'da ateşini ölçtüğü ateş ölçeri çaldı

    Bir iş yerine giren iki hırsızdan biri kasadaki paraları toplarken, diğeri ise kasanın yanında duran ateş ölçeri çaldı.
    • DHA
    • 08.03.2021 - 14:25
    • Güncelleme : 08.03.2021 - 14:44
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    Antalya'da ateşini ölçtüğü ateş ölçeri çaldı

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Elmalı Mahallesi'nde bulunan bir iş yeri, hırsızların hedefi oldu.

    İş yerinin kilitli cam kapısını tornavida ile açarak içeri giren iki hırsız, yine tornavida yardımıyla kasayı da açtı.

    ATEŞ ÖLÇERİ ALIP KAÇTI

    Güvenlik kamerasına aldırış etmeyen ikili, kasada bulunan bozuk paralardan oluşan 35 lirayı aldı. Bu sırada hırsızlardan biri, kasanın yanında duran ateş ölçeri fark edip eline aldı. Önce ateşini ölçen hırsız, vücut sıcaklığına baktıktan sonra da ateş ölçeri cebine koydu.

    Yaklaşık 3 dakika süren hırsızlığın ardından şüpheliler olay yerinden ayrıldı.

    POLİS HAREKETE GEÇTİ

    Sabah iş yerini açmak için gelen çalışanlar, kapının açık olduğunu fark edince durumu polise ve iş yeri sahibi Dursun Kaya'ya bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyip, şüpheli iki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

    Öte yandan hırsızlık anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Antalya'da ateşini ölçtüğü ateş ölçeri çaldı ViDEO

    Antalya da ateşini ölçtüğü ateş ölçeri çaldı #1

    Antalya da ateşini ölçtüğü ateş ölçeri çaldı #2

    Antalya da ateşini ölçtüğü ateş ölçeri çaldı #3

    Antalya da ateşini ölçtüğü ateş ölçeri çaldı #4

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