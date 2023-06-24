Antalya'da ATV ile drift atan arkadaşlar kaza yaptı İşyerleri önünde drift atıkları anları sosyal medyada paylaşmak için video çekmek isteyen iki arkadaşın ATV ile yaptığı kaza sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi.

İHA

Sosyal medyada tık uğruna yaşanan kazalar her geçen gün artıyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde 18 yaşındaki Durmuş Enes Şahin ve 24 yaşındaki arkadaşı Birbey Mehmet Yılmaz, Arapların drift videolarından esinlendi.

Bunun üzerine trafiğe kapalı alan olan işyerlerinin önünde ATV ile drift yapmaya başladı.

İki kafadardan Durmuş Enes, arkadaşı Yılmaz'ı arkasına bindirip drift atmaya başladı.

Dengesini kaybetip yere düştü

Tek eliyle cep telefonunu, diğer eliyle de ATV’yi tutan Yılmaz, bir anda dengesini kaybedip yere düştü.

Arkadaşının o anlarına güldü

Yılmaz, yere düşmesine rağmen elinden telefonu bırakmazken, ATV’yi süren Şahin ise kahkahalara boğuldu.

O anlar güvenlik kamerasına yansırken, sosyal medyada da paylaşılan görüntüler izleyenleri de gülme krizine soktu.

"Bir yandan herkes geçmiş olsun diyordu bir yandan da gülüyordu"

Eğlenmek için böyle bir girişimde bulunduklarını ancak hüsranla sonuçlandığını ifade eden Durmuş Enes Şahin, şu ifadeleri kullandı: