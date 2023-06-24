Sosyal medyada tık uğruna yaşanan kazalar her geçen gün artıyor.
Antalya'nın Serik ilçesinde 18 yaşındaki Durmuş Enes Şahin ve 24 yaşındaki arkadaşı Birbey Mehmet Yılmaz, Arapların drift videolarından esinlendi.
Bunun üzerine trafiğe kapalı alan olan işyerlerinin önünde ATV ile drift yapmaya başladı.
İki kafadardan Durmuş Enes, arkadaşı Yılmaz'ı arkasına bindirip drift atmaya başladı.
Dengesini kaybetip yere düştü
Tek eliyle cep telefonunu, diğer eliyle de ATV’yi tutan Yılmaz, bir anda dengesini kaybedip yere düştü.
Arkadaşının o anlarına güldü
Yılmaz, yere düşmesine rağmen elinden telefonu bırakmazken, ATV’yi süren Şahin ise kahkahalara boğuldu.
O anlar güvenlik kamerasına yansırken, sosyal medyada da paylaşılan görüntüler izleyenleri de gülme krizine soktu.
"Bir yandan herkes geçmiş olsun diyordu bir yandan da gülüyordu"
Eğlenmek için böyle bir girişimde bulunduklarını ancak hüsranla sonuçlandığını ifade eden Durmuş Enes Şahin, şu ifadeleri kullandı:
Bir Arap videosunda gördüğümüz drifti uygulamak istiyorduk ama yapamadık. Video çekerek drift yapacaktık. Abim tutunamayınca yere düştü. Şoka uğradık resmen. Son zamanlarda en çok eğlendiğimiz konu bu oldu.
Videoyu bazı arkadaşlarımıza göndermiştik, onlar da sosyal medyada paylaşmış. Patladı gitti. Telefonlarımız susmadı, bir yandan herkes geçmiş olsun diyordu bir yandan da gülüyordu.