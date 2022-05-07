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    Antalya'da ATV kazası: 2 turist yaralandı

    Fransız anneyle kızının kullandığı ATV, tekerin çıkması sonucu takla attı.
    • 07.05.2022 - 15:08
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    Antalya'da ATV kazası: 2 turist yaralandı

    Tatil için Fransa'dan Antalya'nın Manavgat ilçesine gelen anne-kız, ilçede zor anlar yaşadı.

    Sorgun Titreyengöl Bölgesi'nde ATV turuna çıkan turistler, sol arka tekerinin çıkması sonucu kaza yaptı.

    Hastanelik oldular

    İHA'nın haberine göre Nadjet Dıne ile kızı Lamie Dıne yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Antalya da ATV kazası: 2 turist yaralandı #1

    Antalya da ATV kazası: 2 turist yaralandı #2

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