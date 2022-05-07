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- Antalya'da ATV kazası: 2 turist yaralandı
Antalya'da ATV kazası: 2 turist yaralandı
Fransız anneyle kızının kullandığı ATV, tekerin çıkması sonucu takla attı.
- 07.05.2022 - 15:08
Tatil için Fransa'dan Antalya'nın Manavgat ilçesine gelen anne-kız, ilçede zor anlar yaşadı.
Sorgun Titreyengöl Bölgesi'nde ATV turuna çıkan turistler, sol arka tekerinin çıkması sonucu kaza yaptı.
Hastanelik oldular
İHA'nın haberine göre Nadjet Dıne ile kızı Lamie Dıne yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.