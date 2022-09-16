Antalya'da avukattan narkotik baskınlı evlilik teklifi

Avukat Şafak Baysal, kendisi gibi avukat olan sevgilisinin çantasındaki poşete tuz koyup, polise narkotik baskını yaptırdı. Baysal, tuzun içerisindeki kutudan çıkardığı yüzükle evlenme teklifi etti.

Antalya Barosu’nda görev yapan Avukat Şafak Baysal (28) ve meslektaşı Avukat Tuğba Çınar (28), 1 yıl önce cezaevinde müvekkillerini beklerken tanıştı.

Yaklaşık 1 yıldır görüşen çiftten Şafak Baysal, evlilik teklifi için polis arkadaşlarını arayarak bir sürpriz hazırladı.

Sevgilisinin çantasına içinde tuz ve yüzük bulunan poşeti koyan Baysal, Çınar’ı öğlen yemeği için bir pizzacıya getirdi. Bu sırada ikilinin daha önceden tanıdığı iki sivil polis gelip, Çınar’ın çantasında arama yapacaklarını söyledi.

Poşetin içinden çıkan tuzun uyuşturucu madde olduğunu söyleyerek korkuttular

Yapılan aramada poşetin içerisinden çıkan tuzun uyuşturucu madde olduğu belirtilince genç kadın, neye uğradığını şaşırdı.

Tuzun içerisinde yer alan kutunun ne olduğu sorulunca bu sefer devreye Avukat Şafak Baysal girdi.

Kutuyu eline alan Baysal, bir anda sevgilisinin önünde diz çöküp içindeki yüzüğü çıkartarak evlenme teklifi etti. Genç kadın önce duygulandı, ardından teklife ‘evet’ diyerek Baysal’ın boynuna sarıldı.

Antalya'da avukattan meslektaşına narkotik baskınlı evlilik teklifi

“Çok şaşırdım”

Çok şaşırdığını ifade eden Tuğba Çınar, “Çok şaşırdım. Bir anda polisler masaya geldi, madde var çantanızda deyince ne olduğunu anlamadım. Avukat olmayan birisine bu yapılsa daha fazla korku yaşanırdı. Prosedürü bildiğimiz için çok korkmadım.” dedi.

"Standart bir şey olmasın, biraz korkutmak istedim"

İHA'nın aktardığına göre amacının sevgilisine korku ve sevinci bir arada yaşatmak olduğunu ifade eden Şafak Baysal ise, “Standart bir şey olmasın, biraz korkutmak istedim, fazla korkmasa da tedirginlik yaşattım.” diye konuştu.