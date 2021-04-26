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    Antalya'da ayrılmak istemeyen erkek arkadaşını bıçakladı

    Antalya'da, ayrılma isteğini reddeden 2 yıllık erkek arkadaşını bıçaklayan kadın olay yerinden kaçtı.
    • DHA
    • 26.04.2021 - 14:21
    • Güncelleme : 26.04.2021 - 14:26
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    Antalya'da ayrılmak istemeyen erkek arkadaşını bıçakladı

    Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'ndeki sitede meydana gelen olayda, E.V., 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisi T.B.'ye, iddiaya göre, ayrılmak istediğini söyledi.

    T.B., reddedince çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine E.V., elindeki bıçakla erkek arkadaşını kollarından yaraladı.

    ARACIYLA KAÇTI

    E.V., olayın ardından otomobiline binip, kaçtı. Kanlar içinde kalan T.B. ise sağlık ekibini arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Sağlık görevlileri, T.B.'yi ayakta tedavi etti. Tedavisinin ardından T.B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis, E.V.'nin yakalanması için de çalışma başlattı.

    Antalya da ayrılmak istemeyen erkek arkadaşını bıçakladı #1

    Antalya da ayrılmak istemeyen erkek arkadaşını bıçakladı #2

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