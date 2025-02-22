Antalya'da kazada ölen oğlunu defnetmeden serbest kalan sürücüye babadan tepki

DHA

Antalya'nın Kepez ilçesinde seyir halindeki Emir S.'nin kullandığı otomobil, tali yoldan çıkarak sağa dönmek üzere olan motosiklet sürücüsü Yaşar Dede Esen'e çarptı.

Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Esen, kurtarılamadı.

Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü Emir S., çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.

"12 SAAT GEÇMEDEN SERBEST BIRAKILMIŞ"

Baba Mehmet Esen, tepkisini şu sözlerle anlattı:

Olay esnasında Türkiye'de değildim. Yurt dışında iş seyahatindeydim. Bana ulaşıldı. Hemen aileme ve yakınlarıma haber verdim. Oğlum kuryelik yaparken kaza geçiriyor. Kazanın ayrıntılarını gelince öğrendim.



Oğlum hastanede vefat etmiş. Kaza sonrası olay yerinde tutanaklar tutulmuş. Oğluma çarpan sürücü, 12 saat geçmeden serbest bırakılmış.



Ben acılar içerisinde yanarken, oğlumun ölümüne sebep olan kişi serbest bırakılıyor. Hayalleri vardı. Ziraat fakültesinde okuyordu.

"TUTANAKTA KAMERA KAYDININ OLMADIĞI YAZILMIŞ"

Trafik polisleri tarafından tutulan tutanakla kazanın oluş şekli arasında farklılıklar olduğunu iddia eden Mehmet Esen, şu ifadeleri kullandı:

Sürücü adalet karşısına çıkıyor, savcı tutuklanmasını talep ederken hakim, 'deliller toplandı' diye serbest bırakıyor. Tutanakta kamera kaydının olmadığı yazılmış. Olay yerinde araştırma yaptık ve kamera kaydına ulaştık.



Kamera kaydına ulaşabilirken, polisler nasıl ulaşamıyor? Tutanak çarpan kişinin beyanına göre hazırlanmış. Oğlumun kaskı vardı. Fakat bize teslim edilmedi.



Tutanakta 'kask belirlenmedi' yazıyor. Görüntüleri var; kaskının orada olduğuna dair. Sağlıkçılar kaskını başından çıkarmış.

"HAYALLERİYLE GÖMDÜM"

Serbest bırakılan sürücünün tutuklanmasını isteyen baba Esen, şöyle konuştu:

Bir köpeğe çarpan kişi bile günlerce cezaevinde kalırken, oğlumun hayalleriyle oynayan kişi serbest kalıyor. Adaletin yerini bulmasını istiyorum.



Bütün delillerin toplanıp, bilirkişi tarafından yeniden incelenmesini istiyorum. Sürücü cezasını çeksin. Elini kolunu sallayarak gezmesini istemiyorum. Ben zaten ölmüşüm.



Hayalleriyle gömdüm oğlumu. Sürücü yalan beyanlarıyla serbest kalıyor. Bir cana kıymak, bu kadar kolay mı?

"İYİ ARAŞTIRILMAMIŞ"

Ailenin avukatı Adem Can Özcan ise şu sözleri kullandı:

Olayla ilgili birçok eksiklik mevcut. Araştırılmadan işlemler yapılmış. Olay gece 02.00 sıralarında gerçekleşiyor. Olay yerine gelen polis ekipleri, yeterince inceleme yapmadan tutanak tutuyorlar.



Bu tutanakta eğimli yol düzmüş gibi gösterilmiş. Kamera görüntüsüne ulaşılamadığı yazılmış. Gece saatlerinde yeterince araştırma yapmadan orada hemen tutanaklar tutulmuş, olay örtbas edilmiş.

AİLE KARARA İTİRAZ ETTİ

Sürücünün adli kontrolle serbest bırakılmasına itiraz ettiklerini söyleyen avukat Özcan, şu ifadeleri kullandı: