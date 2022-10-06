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    Antalya'da baba-oğul, husumetli oldukları iş yerini bastı

    Döşemelaltı'nda husumetli iki gencin kavgasına dahil olan baba, ortalığı savaş alanına çevirdi. Yusuf İslam Maral, işlettiği marketi basan baba ve oğlundan şikayetçi oldu.
    • 06.10.2022 - 17:26
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 17:53
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    Antalya'da baba-oğul, husumetli oldukları iş yerini bastı

    Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki bir markette 20 yaşındaki Yusuf İslam Maral, B. T. ile geçtiğimiz iki gün önce sözlü tartışma yaşadı.

    Tartışma sonrasında sakinleşen gençler olay yerinden ayrıldı. Akşam saatlerinde B. T. ile babası Ş. T., Maral’ın işlettiği markete geldi.

    Demir çubukla karşılık

    İçeri girer girmez baba Ş. T. ve oğlu B. T., bir anda gence marketin içerisinde saldırmaya başladı. Maral, tornavidayla saldırdığı ileri sürülen Ş. T. ve oğluna ise demir çubukla karşı koymaya çalıştı.

    Baba oğul dışarı atıldılar

    Tarafların kavgasında Maral’ın boğazına sarılıp tutan Ş. T., genci oğluyla birlikte dışarıya çıkarttı. Olay sonrası Yusuf İslam Maral, baba ve oğlundan şikayetçi olurken, ifadeleri alınan Ş. T. ve B. T. serbest bırakıldı.

    "Cebinden tornavida çıkarıp saplamaya çalıştılar"

    İHA'nın haberine göre, sosyal medya hesaplarına yansıyan olayla ilgili karşı tarafın serbest bırakılmasına tepki gösteren Yusuf İslam Maral, "Oğluyla ufak bir tartışma yaşadık. Ardından akşam saatlerinde hiçbir şey sorgulamadan boğazıma sarıldılar. Cebinden tornavida çıkarıp saplamaya çalıştılar. Boynumdan tutup araca bindirmeye çalıştılar. Beni başka yerde darbedeceklerdi. Şikayetçi oldum, savcılığa çıkmadan serbest bırakıldılar. Sonuna kadar şikayetçiyim." dedi.

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