Antalya'da babasına yardıma giden genç sıcaktan komalık oldu İnşaat işçisi babasının yanında çalışarak para biriktirmek isteyen 21 yaşındaki üniversite öğrencisi, sıcak çarpması sonucu komalık oldu.

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İHA

Yurt genelinde kavurucu sıcaklar etkisini gösteriyor.

Yaşanan sıcaklar tüm yurdu etkisi altına alırken vatandaşın hayatını olumsuz etkiliyor.

Sıcak havaların etkisini gösterdiği kentlerden biri de Antalya.

Antalya'nın Kemer ilçesinde 21 Temmuz Cuma günü 21 yaşındaki Gazetecilik Bölümü 4. Sınıf öğrencisi Okan İğden sıcak etkisiyle ölümle burun buruna geldi.

Okan İğden, okul bitimi sonrası iş kurabilmek için inşaat işiyle uğraşan babası Arif İğden’in yanında çalışmaya başladı.

Sıcaktan baygınlık geçirdi

İlk üç gün sıcak hava etkisiyle mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetleri yaşadı.

Dördüncü gün ise yine aynı şikayetlere şuur kaybı eklendi ve İğden baygınlık geçirdi.

Hastaneye kaldırıldı

Kemer Devlet Hastanesi aciline kaldırılan İğden, ardından farklı bir hastaneye sevk edildi.

Burada yoğun bakıma alınan genç adam, tedavisinin ardından yaşama tutundu.

"Etrafımdaki eşyalarla konuşup kavga ediyordum"

Normal servise alınan Okan İğden, başında geçenleri şu sözlerle anlattı:

Geçici olarak inşaat şantiyesinde çalışıyordum. Şapka ve onun altına atletimi korumalık yapmıştım. İlk gün işe başladığımda kusma durumu yaşadım.



Öğle molasından klimalı odaya geçince biraz rahatladım. Ardından saat 16.00’ya kadar çalıştım. İkinci günde de sendeleyerek çalıştım.



Dördüncü gün baygınlık geçirmişim. O sırada etrafımdaki eşyalarla konuşup kavga ediyordum. Haber yapmak nasip olmadı, haber olduk.

"Şuurunun yerinde olmadığını gördüm"

Gencin babası Arif İğden de, oğlunun 4 gün boyunca sıkıntı yaşadığını ancak bunun farkına sonradan vardığını söyledi.

İğden, şu ifadeleri kullandı: