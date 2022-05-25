Petrol
111.75
0.96%
Euro
17.3911
0.55%
Dolar
16.2998
1.39%
Altın
973.45
0.75%
Borsa
2385
0.00%
Bitcoin
482.378
1.26%
BTXN Coin
13.35
-0.59%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Antalya'da babasının aracını kaçıran genç ve kız arkadaşı hastanelik oldu

    Anne ve babasından habersiz evin önündeki otomobili kullanan 16 yaşındaki genç ve yanındaki kız arkadaşı, kaza sonucu hastaneye kaldırıldı.
    • 25.05.2022 - 13:42
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 13:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da babasının aracını kaçıran genç ve kız arkadaşı hastanelik oldu

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki genç, babasının aracını kaçırmanın bedelini ağır ödedi.

    Yapay Şelale istikametinden çevreyolu istikametine ilerleyen A.D.’nin kullandığı 07 LF 272 plakalı otomobil, sağ şeritte kırmızı ışıkta beklerken, aniden sol tarafa dönmeye kalktı.

    Ani manevra kaza getirdi

    Bunun üzerine A.D.'nin aracı ve Burak Atasoy’un kullandığı 07 AKJ 089 plakalı otomobil çarpıştı.

    Antalya da babasının aracını kaçıran genç ve kız arkadaşı hastanelik oldu #1

    16 yaşındaki şoför ve kız arkadaşı hastaneye kaldırıldı

    Çarpışmanın şiddetiyle yolun karşısındaki kaldırıma çıkıp, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü A.D. (16) ve otomobilde yolcu olarak bulunan kız arkadaşı A.D. (16) yaralandı.

    Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Ailesinden habersiz arabayı kaçırdığı ortaya çıktı

    A.D.’nin otomobili evlerinin önünden anne ve babasının haberi olmadan kaçırdığı ve kız arkadaşıyla gezerken kaza yaptığı öğrenildi.

    Antalya da babasının aracını kaçıran genç ve kız arkadaşı hastanelik oldu #2

    Antalya da babasının aracını kaçıran genç ve kız arkadaşı hastanelik oldu #3


    İlginizi Çekebilir

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    Lahmacun tartışmasına Gaziantepli ustalar da katıldı
    Ekonomi

    Lahmacun tartışmasına Gaziantepli ustalar da katıldı

    Demet Akalın'dan zam paylaşımı
    Magazin

    Demet Akalın'dan zam paylaşımı

    Görüş Bildir