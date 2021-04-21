Antalya'da ailesinin terk ettiği bebeği evlat edinmek istiyorlar

Antalya'da yaşayan Kadir Tezcan, 5 aylıkken para karşılığında bakımını üstlendiği Nefes bebeği evlat edinmek istediklerini söyledi.

Antalya'da yaşayan Kadir Tezcan, belediyede çalıştığı işinden 2019 yılında çıkarıldı. İşten çıkarıldıktan sonra zor durumda kalan Tezcan, para karşılığı Nefes adlı bebeğe bakmaya başladı.

Babası İ.A., para karşılığı Tezcan'a bıraktığı Nefes bebeği bir daha arayıp sormadı. 2 yaşına giren Nefes'e babalık yapan Tezcan, evlat edinmek istediklerini söyledi.

"O ARTIK BİZİM ÇOCUĞUMUZ"

2 yaşına giren Nefes'i kendi çocuklarından ayırmadığını ve bağrına bastığını söyleyen Kadir Tezcan, "Öyle günler oldu ki yiyecek ekmeğimiz yoktu. Ancak Nefes'i öyle sahiplendik ki anlatamam. Artık bizim çocuğumuz gibi oldu. Bizim yanımızda emeklemeyi, yürümeyi, konuşmayı öğrendi. Bizi anne- babası gibi görüyor. Bugün doğum günü. Oğluma 'abi', kızıma 'abla' diyor. Biz de kendisine öyle bağlandık ki anlatamam" dedi.

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"NEFESİ SAHİPLENMEK İSTİYORUZ"

İ.A.'nın kendilerine bir kez 1250 lira verdiğini aktaran Kadir Tezcan, "Beni engellediği için artık ulaşamıyorum. Devletimiz yardımcı olursa Nefes'i sahiplenmek istiyoruz" dedi.Nefes'e öz çocuğu gibi davrandığını söyleyen Bahar Tezcan ise en güzel yıllarına şahit olduğunu belirterek, "O artık bizim nefesimiz oldu. Çok seviyoruz. Biz ne yersek onu yiyor. Bana 'anne', eşime de 'baba' diyor. Kızım Tuana'yı ablası, Osman'ı ise ağabeyi biliyor. Üstelik çok güzel anlaşıyorlar" diye konuştu.

"KIZIMI GERİ ALACAĞIM"

Nefes bebeğin babası İ.A. ise kızı 11 günlükken annesinin bırakıp gittiğini ve eline kaldığını belirterek, velayetin kendisinde olduğunu ifade etti. İ.A., "Kızımı 5 aylıkken bakmaları için Tezcan ailesine bıraktım. 5- 6 ay bütün masraflarını karşıladım. Ancak mahkumiyetim çıkması nedeniyle maaşları ve diğer masraflarını ödeyemedim. Kendisine olan borcum karşılığında senet yaptık. Kızımı geriye almak için gerekli yerlere müracaat edeceğim. Benim kızımı reklam malzemesi yapamaz. Ayrıca geleceği ile ilgileniyorum" dedi.