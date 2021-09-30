Uyuşturucudan 2 yılda kurtulan Antalyalı genç, yaşadığı zorlukları anlattı

Çevresinin etkisiyle yıllar önce uyuşturucu batağına saplandığını anlatan İ.K., ailesinin desteğiyle uyuşturucuyu bıraktığını uyuşturucudan kurtulmak isteyenlere örnek olmak istediğini söyledi.

Antalya Korkuteli ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki İ.K. arkadaş çevresi faktörüyle kullanmaya başladığı uyuşturucudan kurtulmak için mücadele verdi.

Çevresine zarar vermekten korkması sebebiyle tedaviye başladı.

Tedavisi 2 yıldır süren İ.K. kendisiyle aynı durumu yaşayan insanlara örnek olmak istiyor.

BAĞIMLILIĞI, İŞİNE ENGEL OLDU

16 Yaşında madde kullanmaya başlayan zaman içerisinde farklı çeşitlerini deneyen İ.K. bağımlılığı sebebiyle işine gidemeyecek duruma geldi.

Durumu fark eden ailesi, vazgeçirmek istese de başarılı olamadı. Buna rağmen aile, mücadeleyi bırakmadı.

Bir süre sonra arkadaş ve aile çevresinden adeta kopan İ.K., 'Tedavi ol' uyarısına bu kez olumlu yanıt verdi.

ÇİP TEDAVİSİNE OLUMLU YANIT VERDİ

Normal hayatına geri dönmek için savaş veren şahsın deri altına çip yerleştirilerek tedavisine başlandı. Tedavisi 2 sürmekte olan İ.K. çalışma hayatına geri döndü ve garsonluk yapmaya başladı.

SUÇ KAYDI NEDENİYLE EHLİYET ALAMADI

Hayalindeki meslek olan otobüs şoförlüğü için uygun ehliyeti almak isteyen şahıs, uyuşturucu kullanmaktan adli kaydı bulması sebebiyle başarılı olamadı.

"HAYALİM OTOBÜS ŞOFÖRLÜĞÜ YAPABİLMEKTİ"

Uyuşturucudan kurtulduğunu çevresine kanıtlamak istediğini söyleyen İ.K., “7-8 yıl kadar kullandım, ardından madde bağımlılığı tedavisi gördüm. Daha kötü yollara gittiğini fark edince bırakmaya karar verdim. 2 yıldır çip tedavisi görüyorum ve kullanmıyorum. Hayalim otobüs şoförlüğü yapabilmekti. Eskiden kullandığım maddelerden dolayı dosyalarım vardı. Bu nedenle ehliyetimi yükseltemiyorum" dedi.

"UYUŞTURUCUDAN KURTULMAK İSTEYENLERE ÖRNEK OLMAK İSTİYORUM"

Mücadelesini verirken ailesinin her anına destekçi olduğını belirtirken; “Maddeyi bırakalı 2 yıl oldu. Sürekli yanımda oldular, asla yalnız bırakmadılar. Başlarda buna zevk olarak başlıyorsun, belli bir yerden sonra krize girmeye başlayınca zevk yerini mecburiyete bırakıyor. Bu durumdan çok sıkıldım. Çalışamıyorsun, ailene maddi, manevi zarar veriyorsun. En sonunda ailem tedavi olmam gerektiğini söyledi ve ben de kabul ettim. Uyuşturucudan kurtulmak isteyenlere örnek olmak istiyorum" dedi.





