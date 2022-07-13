Antalya'da, balkondan etrafa taş atan kadının evine çilingirle girildi

5'inci kattaki balkondan eline geçen taş ve tabakları fırlatan Sevilay T., eve çilingirle girilmesiyle etkisiz hale getirildi.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Altındağ Mahallesi 168 Sokak'ta, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Sevilay T. (45) dışarıdan toplayıp eve getirdiği taş, seramik ve tabakları 5'inci kattaki balkondan atmaya başladı.

Aynı zamanda hem komşulara hem çevredeki vatandaşlara küfürler yağdırdı. Kısa sürede olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

DHA’nın haberine göre; Sevilay T., balkondan etrafa bağırmaya, elindeki taş, kum ve diğer eşyaları atmaya devam ederken, bazı vatandaşlar cep telefonları ile canlı yayın yaptı.

İkna çabaları sonuç vermedi

Sevilay T., uzun süre polis tarafından ikna edilmeye çalışıldı. Çabalar sonuç vermeyince, çilingir yardımıyla daire kapısı açılıp Sevilay T. etkisiz hale getirildi. Polis eşliğinde ambulansa alınan Sevilay T., Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

“Kimseye huzur bırakmadı”

Mahalleye 6 ay önce taşınan Sevilay T.'den semt sakinlerinin rahatsız olduğunu belirten Zeki Çiftsüren, "O geldikten sonra gecemiz gündüzümüz kalmadı. Dün akşama kadar bağırdı küfretti. Kimseye huzur bırakmadı. Her gün böyle, biz de sorunu ne bilemiyoruz." dedi.

“Bizim ve arabaların üzerine çöp atıyor”

Apartmanda Sevilay T. yüzünden can güvenliğinin kalmadığını söyleyen yönetici Suat Okyay da, "Sürekli tehdit hakaret ediyor. Bizim ve arabaların üzerine çöp atıyor. Şimdi eve taş toplamaya başladı. Psikolojik bir sorun. Sürekli bu stresi yaşıyoruz." diye konuştu.