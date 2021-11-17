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    Antalya’da, bankada unutulan çanta paniğe neden oldu

    Manavgat’ta Azerbaycan uyruklu bir kadın tarafından bankada unutulan çanta, endişeye neden oldu. Çantayı unutan kadın, bomba imha ekipleri gelmeden bankaya gelerek çantayı teslim aldı.
    • DHA
    • 17.11.2021 - 11:52
    • Güncelleme : 17.11.2021 - 12:13
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    Antalya’da, bankada unutulan çanta paniğe neden oldu

    Antalya’nın Manavgat ilçesinde, dün saat 11.00 sıralarında, bankada işlem yaptırmaya gelen bir müşteri tarafından fark edilen çantanın sahibi bulunamayınca polise haber verildi.

    Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

    Tedbiren banka şubesinde bulunan vatandaşlar dışarı çıkarıldı.

    CADDE ÇÖP KAMYONLARIYLA KAPATILDI

    Güvenlik önlemi alan polis ekipleri Antalya Caddesi'nde banka şubesinin önünü, Manavgat Belediyesi'ne ait çöp kamyonlarıyla kapattı.

    Antalya’da, bankada unutulan çanta paniğe neden oldu VİDEO

    BOMBA İMHA EKİPLERİ ÇAĞRILDI

    Bomba imha ekiplerinin çağrılması sırasında Azerbaycan uyruklu adı öğrenilemeyen kadın, banka şubesine gelerek çantanın kendisine ait olduğunu söyledi.

    Polis, kimlik kontrolü yaptıktan sonra uyardığı kadına çantasını teslim etti.

    Antalya’da, bankada unutulan çanta paniğe neden oldu #1

    Antalya’da, bankada unutulan çanta paniğe neden oldu #2

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