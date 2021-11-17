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- Antalya’da, bankada unutulan çanta paniğe neden oldu
Antalya’da, bankada unutulan çanta paniğe neden oldu
Manavgat’ta Azerbaycan uyruklu bir kadın tarafından bankada unutulan çanta, endişeye neden oldu. Çantayı unutan kadın, bomba imha ekipleri gelmeden bankaya gelerek çantayı teslim aldı.
- DHA
- 17.11.2021 - 11:52
- Güncelleme : 17.11.2021 - 12:13
Antalya’nın Manavgat ilçesinde, dün saat 11.00 sıralarında, bankada işlem yaptırmaya gelen bir müşteri tarafından fark edilen çantanın sahibi bulunamayınca polise haber verildi.
Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
Tedbiren banka şubesinde bulunan vatandaşlar dışarı çıkarıldı.
CADDE ÇÖP KAMYONLARIYLA KAPATILDI
Güvenlik önlemi alan polis ekipleri Antalya Caddesi'nde banka şubesinin önünü, Manavgat Belediyesi'ne ait çöp kamyonlarıyla kapattı.
Antalya’da, bankada unutulan çanta paniğe neden oldu VİDEO
BOMBA İMHA EKİPLERİ ÇAĞRILDI
Bomba imha ekiplerinin çağrılması sırasında Azerbaycan uyruklu adı öğrenilemeyen kadın, banka şubesine gelerek çantanın kendisine ait olduğunu söyledi.
Polis, kimlik kontrolü yaptıktan sonra uyardığı kadına çantasını teslim etti.