Haberler

3. Sayfa Haberleri

Antalya’da, bankada unutulan çanta paniğe neden oldu

Antalya’da, bankada unutulan çanta paniğe neden oldu

Manavgat’ta Azerbaycan uyruklu bir kadın tarafından bankada unutulan çanta, endişeye neden oldu. Çantayı unutan kadın, bomba imha ekipleri gelmeden bankaya gelerek çantayı teslim aldı.