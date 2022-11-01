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    Antalya'da bankta baygın bulunan şahıs yardıma tepki gösterdi

    Manavgat'ta kamu binasının önündeki bankta baygın şekilde yatan adam, kendisini uyandıran polis ve sağlık ekiplerini küfür yağmuruna tuttu.
    • 01.11.2022 - 13:06
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 13:38
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    Antalya'da bankta baygın bulunan şahıs yardıma tepki gösterdi

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir bankta baygın şekilde yatan adam, çevredekileri korkuttu.

    Bankta yatan şahıs, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri ve vatandaşın dikkatinden kaçmadı.

    Baygın şekilde yatan şahsı kaldırmak için çaba harcayan trafik ekipleri, yattığı yerden kalkmaması üzerine resmi polis ekipleri ve 112 Sağlık ekibi çağırdı.

    Şahıs ambulansa binmedi

    Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri, ne kadar çaba harcasa da şahsı tedavi olmaya ve ambulansa binmeye ikna edemedi.

    Şahsın ambulansa alınması konusunda polislerin çabaları da yetersiz kaldı.

    Antalya da bankta baygın bulunan şahıs yardıma tepki gösterdi #1

    Etraftakileri rahatsız etti

    Polislerin uyarısıyla zaman zaman gözlerini açan ve başını kaldıran şahıs, kendisini rahat bırakmalarını söyleyerek küfretti.

    Çevrede toplanan vatandaşların da bu durumdan rahatsız olduğu gözlendi.

    Antalya'da bankta baygın bulunan şahıs yardıma tepki gösterdi VİDEO

    Antalya da bankta baygın bulunan şahıs yardıma tepki gösterdi #2

    Polis merkezine götürüldü

    İHA'nın haberine göre, yattığı yerden kalkmamakta direnen, polislere başından çekip gitmelerini, kendisini rahat bırakmasını isteyen şahıs, polisler tarafından polis aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü.

    Şahsın kimliği ve ne tür bir maddenin etkisiyle böyle davrandığı hakkında bilgi edinilemedi.

    Antalya da bankta baygın bulunan şahıs yardıma tepki gösterdi #3


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