Antalya'da bariyerlere çarpan motosiklet paramparça oldu

Antalya'da bariyerlere çarpan motosiklet paramparça oldu

Trafik kazasında kontrolünü kaybeden motosiklet sürücüsü, bariyerlere çarparak durdu. Kazada motosiklet paramparça olurken yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Mevlana Kavşağı üst geçidinde gece saatlerde şehir merkezine doğru ilerlemekte olan 07 CVG 26 plakalı araç sürücüsü 38 yaşındaki Murat G., alkolün de etkisi ile direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

Kaza sonrası üst geçit üzerinde trafik akışının durmasıyla geçitte kısa bir zaman sonra ikinci kaza yaşandı.

MOTOSİKLET PARAMPARÇA OLDU

Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü Halil İbrahim Y. bariyerlere çarparak dururken, kazada motosiklet paramparça oldu, sürücü ise yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine sağlık çalışanları ve polis ekipleri geldi.

HASTANEYE KALDIRILDI

İlk kontrolü olay yerinde yapılan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan araçlar ise çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

Kazaya karışan alkollü araç sürücüsü Murat G. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.



