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- Antalya'da başıboş bırakılan pitbullun sahibine para cezası
Antalya'da başıboş bırakılan pitbullun sahibine para cezası
Yasaklı ırk olan pitbull cinsi köpeği ağızlık ve tasma takmadan serbest bırakan bir kişi, 14 bin 982 TL ceza ödeyecek.
- 17.05.2022 - 14:52
- Güncelleme : 17.05.2022 - 14:58
Antalya İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Konyaaltı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, pitbull ihbarı üzerine Konyaaltı ilçesi Kuraçay Mahallesi'ne gitti.
Bölgede kontrol yapan ekipler, ağızlıksız ve tasmasız dolaşan bir pitbull buldu.
Sahibine 15 bin TL ceza
İHA'nın haberine göre,; köpeğin sahibi Y.C.'ye, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde 14 bin 982 TL idari para cezası uygulandı.