Petrol
115.17
0.81%
Euro
16.64
2.43%
Dolar
15.75
1.35%
Altın
933.02
1.55%
Borsa
2409
0.75%
Bitcoin
485.004
2.08%
BTXN Coin
13.84
6.29%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    Antalya'da başıboş bırakılan pitbullun sahibine para cezası

    Yasaklı ırk olan pitbull cinsi köpeği ağızlık ve tasma takmadan serbest bırakan bir kişi, 14 bin 982 TL ceza ödeyecek.
    • 17.05.2022 - 14:52
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 14:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da başıboş bırakılan pitbullun sahibine para cezası

    Antalya İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Konyaaltı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, pitbull ihbarı üzerine Konyaaltı ilçesi Kuraçay Mahallesi'ne gitti.

    Bölgede kontrol yapan ekipler, ağızlıksız ve tasmasız dolaşan bir pitbull buldu.

    Sahibine 15 bin TL ceza

    İHA'nın haberine göre,; köpeğin sahibi Y.C.'ye, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde 14 bin 982 TL idari para cezası uygulandı.

    Antalya da başıboş bırakılan pitbullun sahibine para cezası #1

    Antalya da başıboş bırakılan pitbullun sahibine para cezası #2


    İlginizi Çekebilir

    Yemek borusu yanan Özbek çocuk şifayı Türkiye'de buldu
    Yaşam

    Yemek borusu yanan Özbek çocuk şifayı Türkiye'de buldu

    Bulduğu sıradışı yöntem ile koin milyoneri oldu!
    Milyoner Olan Türkler

    Bulduğu sıradışı yöntem ile koin milyoneri oldu!

    'Burak Özçivit bile karıştırır' Fahriye Evcen'in kopyası ablasını gören 'yok artık' diyor...
    Medya

    'Burak Özçivit bile karıştırır' Fahriye Evcen'in kopyası ablasını gören 'yok artık' diyor...

    Görüş Bildir