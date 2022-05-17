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Antalya'da başıboş bırakılan pitbullun sahibine para cezası

Antalya'da başıboş bırakılan pitbullun sahibine para cezası

Yasaklı ırk olan pitbull cinsi köpeği ağızlık ve tasma takmadan serbest bırakan bir kişi, 14 bin 982 TL ceza ödeyecek.