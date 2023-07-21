Antalya'da başına tomruk düşen adam yaşamını yitirdi Antalya'da kamyonda yüklü olan tomrukların indirilmesi sırasında başına tomruk düşen bir kişi öldü.

İHA

Antalya'da feci olay...

Serik ilçesine bağlı Gebiz Mahallesi'nde 41 yaşındaki Kerim Şahin'in kamyonda yüklü olan tomrukların indirilmesi için hazırlık yaptığı esnada bir tomruk düşerek başına isabet etti.

Olay sonrası arkadaşları durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerinde can verdi

Ekipler yaptıkları incelemede Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Evli 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Kerim Şahin'in cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.