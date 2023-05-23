Antalya'da başkasının kartı ile otobüs kullandı, yakalanmamak için kameraları söktü Adli sicil kaydı nedeniyle başvurusu reddedilince, yakalanmamak için araç içi kameraları söküp, başkasının kartı ile halk otobüsü şoförlüğü yapan şahıs, hakkında taciz şikayeti gelince tespit edildi.

DHA

Akıllara durgunluk veren olay Antalya'da yaşandı...

Halk otobüsü şoförü olmak isteyen S.S., bir süre önce Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'ne (UKOME) başvurdu.

34 yaşındaki S.S.'nin teslim ettiği belgeleri inceleyen UKOME yetkilileri, kayıtları hukuk birimine yönlendirdi.

Başkası adına çıkarılan kart ile otobüslerde çalışmaya başladı

Burada yapılan kontrolde, S.S.'nin birden fazla suçtan oluşan 2 sayfalık adli sicil kaydı incelendi.

'Sürücü kartı alınmasına engel' suçlar nedeniyle kartı verilmeyen S.S.'nin, çalışmasına izin verilmedi.

Bunun üzerine S.S., iddiaya göre; bir süre önce başkası adına çıkarılan kart ile otobüslerde çalışmaya başladı.

Gerçek tacizle ortaya çıktı

Yakalanmamak için UKOME tarafından izlenen araç içi kameraların girişlerini söken S.S., kameraların teknik arıza nedeniyle çalışmadığını söyledi.

Bir süre bu şekilde çalışan S.S.'nin durumu, geçen günlerde bir kişinin taciz şikayeti üzerine ortaya çıktı.

Olayın anlaşılması ile S.S.'nin kullandığı kartın sahibinin izni de iptal edildi.

Belgeler inceleniyor

Antalya Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Nurettin Tonguç, şoförlük yapmak isteyenlerin belgelerini incelediklerini belirterek, şunları söyledi:

Antalya'daki toplu taşıma filomuzun yüzde 75'ini esnaf oluşturuyor. Esnaf, kendi şoförünü seçiyor. Bunların kartlarının açılması için bize müracaatları oluyor. Bu kartları açarken; adli sicil belgeleri, uyuşturucu testleri ve işe giriş bildirgesi istiyoruz. Tüm belgeler gelince hukuk birimimize gönderip, görüş istiyoruz. Gelen rapora göre; sürücünün ya kartını açıyoruz ya reddediyoruz.

Sabıka kaydı çalışıp çalışamayacağını belirliyor

Sürücüleri sahada ve araç içerisindeki kameralarla da kontrol ettiklerini belirten Tonguç, şöyle devam etti:

Gelen şikayetler üzerine izlediğimiz ve uygun olmayan hareketler yapan sürücüleri ya uyarıyoruz ya ceza veriyoruz. 3 konuda çok hassasız. Uyuşturucu kullanmak, taciz ve alkollü araç kullanmak. Bunları yapanları hiç affetmeyip, kartını kapatıyoruz. Sabıka kaydında taciz ve uyuşturucu kaydı olanların çalışmasına izin vermiyoruz.

"2 sayfa dolusu sicili var ama hala 'çalışmak istiyorum' diyor"

S.S.'nin başvurusunu kabul etmediklerini, daha sonra farklı kartla çalıştığına dair ihbar aldıklarını belirten Tonguç, konuşmasını şöyle sürdürdü: