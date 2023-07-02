Antalya'da bayram için aldığı motosikletiyle ölüme gitti Güzellik merkezinde çalıştığı öğrenilen Hatice Ebru Kaplan, bayram öncesi aldığı motosikletiyle kaza yaptı. Kamyona çarpan ve kazada ağır yaralanan Kaplan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin Alanya-Manavgat D-400 karayolunda korkunç bir kaza meydana geldi... Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Hatice Ebru Kaplan'ın kullandığı motosiklet, Karaöz kavşağında Osman A.'nın kullandığı kamyona çarptı. Kaza ağır yaralanan Hatice Ebru Kaplan, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybetti Hatice Ebru Kaplan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Güzellik merkezinde çalıştığı belirlenen kadının motosikletini bayram öncesi aldığı bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.