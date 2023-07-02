Alanya-Manavgat D-400 karayolunda korkunç bir kaza meydana geldi...
Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Hatice Ebru Kaplan'ın kullandığı motosiklet, Karaöz kavşağında Osman A.'nın kullandığı kamyona çarptı.
Kaza ağır yaralanan Hatice Ebru Kaplan, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Hayatını kaybetti
Hatice Ebru Kaplan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Güzellik merkezinde çalıştığı belirlenen kadının motosikletini bayram öncesi aldığı bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.