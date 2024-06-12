Antalya'da bayram öncesi fırın ve pastane denetimi Kurban Bayramı öncesi vatandaşları en sık kullandığı pastane ve fırınlarda gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uymayarak halk sağlığını tehlikeye atabilecek işletmelere para cezası uygulandı.

İHA

Yurt genelinde Kurban Bayramı öncesi gıda denetimleri sıklaştırıldı.

Kurallara uymayarak halkın sağlığını tehlikeye atan fırın ve pastaneler tek tek tespit ediliyor.

Antalya'da da durum değişmedi...

Bayram öncesi fırın ve pastane denetimi

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kentteki pastane ve fırınlarda denetim yaptı.

Bu kapsamda ekipler, vatandaşların yoğun olarak alışveriş yaptığı fırın ve pastanelerde detaylı denetim gerçekleştirdiler.

Kent genelinde yapılan denetimlere, Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal ile gıda mühendisleri de katıldı.

Ürün gramaj ve hijyen denetimi yapıldı

Fırın ve pastanelerin hem imalat hem de satış bölümlerinde incelemelerde bulunan ekipler, hijyen kurallarına, ürünlerin son kullanma tarihlerine, gramajlarına, personellerin çalışma şartları ve kılık kıyafetine kadar pek çok konuda denetimlerini gerçekleştirdiler.

Kurallara uymayan işletmeleri uyaran ekipler, yapılması gerekenlerle ilgili tutanak tutarak en kısa sürede eksiklerin giderilmesi için işletme sahiplerine ve çalışanlarına uyarılarda bulundu.

Kurallara uymayan işletmelere para cezası uygulandı

Hijyen kurallarını hiçe sayan fırın ve pastanelere idari para cezası uygulayan ekipler, gerekli işlemlerin göz ardı edilmesi halinde daha ağır cezalar ve işletme mühürleme gibi durumlarla karşı karşıya kalınacağını belirterek, halk sağlığını tehlikeye atan hiçbir konuda taviz verilmeyeceğini kaydettiler.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)