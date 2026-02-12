Antalya’da bekçilerden 4 milyon TL’lik uyuşturucu operasyonu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Antalya'da halk arasında “Zeytinköy” olarak bilinen Yeşildere Mahallesi’nde, sokak satıcılarına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Antalya Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda mahalle merkezine mobil karakol kurulurken, devriye ve personel sayısının artırılmasıyla birlikte denetimler yoğunlaştırıldı.

Özellikle “torbacı” olarak tabir edilen sokak satıcılarına karşı oluşturulan özel ekipler, bölgede gece gündüz uygulama yapıyor.

İHBAR ÜZERİNE GİTTİLER, POŞETİ FARK ETTİLER

Dün akşam saatlerinde Yeşildere Mahallesi 1171 Sokak’ta, bir apartmanda torpil atıldığı ihbarı üzerine adrese giden çarşı ve mahalle bekçileri, bina çevresinde gerekli uyarıları yaptı.

Binadan ayrılacakları sırada giriş kapısına yakın bir noktada bırakılmış şüpheli bir poşet dikkat çekti. Apartmandaki dairelerden birinin camından atıldığı değerlendirilen poşet, incelenmek üzere kontrol edildi.

17 BİN KULLANIMLIK A4 ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan kontrolde, 40x40 santimetre ebatlarında, yaklaşık 17 bin kullanımlık sentetik kannabinoid (A4) ile aseton şişeleri içerisinde uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen içerikler bulundu. Ele geçirilen maddelerin piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon TL olduğu belirtildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin incelemesinin ardından uyuşturucu maddeler, muhafaza altına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.