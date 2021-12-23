Antalya’da benzediği şahsı öldürüp otomobilini satan sanığa, ağırlaştırılmış müebbet

Kendisine benzeyen Aykut Çakal'ı, Muhammet Karataş ile öldürüp ormanlık alana gömdükten sonra otomobilini satan Suriyeli Mohammad Jasem, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ile 20 yıl hapis cezası aldı.

Antalya’da, bir giyim mağazasında reyon yöneticisi olarak çalışan Aykut Çakal'ın (24) İstanbul'da yaşayan ailesi, geçen yıl 23 Kasım gecesinden sonra kendisinden haber alamayınca durumu polise bildirdi.

Tüm aramalara rağmen Aykut Çakal'ın izine rastlanmazken, aile oğullarının kaybolmasının ardından 2008 model otomobilinin Muratpaşa ilçesindeki bir galeriye satıldığını, satış işlemini yapan kişinin de arkadaşı Muhammet Karataş olduğunu öne sürdü.

Karataş'ın, satış işlemleri sırasında da Aykut Çakal'a benzeyen Suriyeli Mohammad Ghazı Jasem'i (29) aracın sahibiymiş gibi yanında getirdiği iddia edilince, polis ekipleri çalışmalarını bu yönde genişletti.

OTOMOBİLİNİ SATIP PARAYI ALMAK İÇİN ÖLDÜRDÜKLERİNİ İTİRAF ETTİ

Aykut Çakal'a benzeyen Mohammad Ghazı Jasem'e ulaşan polis ekipleri, şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan Jasem, Aykut Çakal'ı otomobilini satıp parasını almak için Muhammet Karataş ile boğarak öldürdüklerini, cesedini de Varsak bölgesindeki ormanlık alana gömdüklerini itiraf etti.

ORMANLIK ALANDA ÖLÜ BULUNDU

Jasem'in belirttiği alanda arama yapan polis, Aykut Çakal'ın el ve ayakları bağlı cesedini toprağa gömülü buldu. Şüphelilerin Aykut Çakal'a ait otomobili, 83 bin liraya sattıkları saptandı.

Mohammad Ghazı Jasem, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede 'kasten öldürme', 'yağma' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından tutuklandı.

BİR POLİSİ ŞEHİT ETTİ, DİĞERİNİ YARALADI

Diğer şüpheli Muhammet Karataş'ın ise 3 Aralık'ta Kahramanmaraş'taki bir otelde olduğu ihbarı alındı.

Otele kendisini gözaltına almaya gelen 1 polis memurunu tabancayla şehit edip, 1 polisi de yaraladıktan sonra kaçan Muhammet Karataş, birkaç saat sonra kent merkezindeki bir av bayisine giderek mermi istedi.

İhbar üzerine polis ekipleri de adrese geldi. Kaçmaya çalışan Karataş, 'dur' ihtarına uymayınca ateş açıldı. Yaralanıp hastanede ameliyata alınan Karataş, yaşamını yitirdi.

SON KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Tutuklu sanık Mohammad Ghazı Jasem, yargılandığı Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde son kez hakim karşısına çıktı.

Jasem, duruşmaya bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemi ile katıldı. Taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

KARATAŞ’IN TEHDİTLERİNE BOYUN EĞDİĞİNİ SÖYLEDİ

Sanık Mohammad Ghazı Jasem, ölen sanık Karataş'ın kendisine zarar vermesinden korktuğu için tehditlerine boyun eğdiğini tekrarladı.

Savcı, bir önceki duruşmada sunduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak, sanığın öldürülen diğer sanık ile birlikte 'kasten insan öldürme' suçunu işlediğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Savcı ayrıca sanık Jasem'in 'yağma' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından da cezalandırılmasını istedi. Son sözü sorulan Jasem, suçsuz olduğunu yineledi.

SANIĞA İNDİRİMSİZ CEZA

Mahkeme heyeti sanığı, indirim uygulamadan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Heyet ayrıca sanığa 'yağma' suçundan 14 yıl, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan da 6 yıl hapis cezası verdi. Kararı duyan sanık Jasem, 1-2 dakika konuşamadı. Mahkeme başkanı kararı bir kez daha tekrarladıktan sonra duruşmayı sonlandırdı.

Otomobili satın alan A.D. ise beraat etti.