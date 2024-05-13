Antalya'da benzin istasyonuna gitti: Başıboş köpekler saldırdı Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralanan Ramazan Tuncer, başıboş köpeklere çare bulunmasını isteyerek yetkililere seslendi.

İHA

Antalya'da gece saatlerinde Yeni Mahalle Milli Egemenlik Bulvarı üzerinde bulunan benzin istasyonunda Ramazan Tuncer isimli vatandaş, benzin almak için motosikletiyle benzin istasyonuna girdi.

Tuncer’in benzin istasyonuna girdiği esnada başıboş dolaşan sokak köpekleri, Tuncer’in yanına gelerek saldırdı.

Benzin almaya geldi: Başıboş köpekler saldırdı

O sırada istasyonda bulunan çarşı ve mahalle bekçileri olaya müdahale etmeye çalışırken köpeklerden birisi, Tuncer’in bacağından ısırdı.

Acı içerisinde kıvranan Tuncer’in yardımına bekçiler koştu.

Olay yerinde köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan Tuncer, kendi imkanları ile Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne giderek tedavi oldu.

"Sokakta başıboş gezen, saldırgan köpekleri görmek istemiyorum"

Ramazan Tuncer, benzin almak için petrole girdiğim anda başıboş şekilde dolaşan 5 köpeğin kendisine saldırdığını ve 2 tanesinin bacağından ısırdığını belirterek, "Acı içerisinde kıvrandım. Kendim motorla hastaneye gittim ama motoru zor kullandım. Hastanede gerekli müdahale yapılarak taburcu edildim. Başıma gelen olay yüzünden işe gidemedim. Ben günlük çalışan bir işçiyim. Nerede iş olursa oraya giderim ve bacağım yaralı olduğu için çalışamadım. Bu durumun tek suçlusu ise başıboş köpeklerin sokakta dolaşmalarına müsaade eden yetkililerdir. Artık sokakta başıboş gezen, saldırgan köpekleri görmek istemiyorum. Yetkililerin sesimi duymasını ve gerekeni yapmalarını istiyorum.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)